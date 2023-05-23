Вулиці, сквери та площі: в Одесі тривають роботи з перейменування

Історичний центр Одеси. Фото: pixabay

На засіданні комісії з питань топоніміки в Одесі, було розглянуто близько 120 питань щодо перейменування вулиць та відновлення історичних назв. За результатами роботи, комісія успішно вирішила понад 80 з них.

Про це повідомляє член міської історико-топонімічної комісії, історик-краєзнавець Олександр Бабіч.

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Згідно з прийнятими рішеннями, багато провулків та вулиць, які не мають історичного зв'язку з Одесою та Україною, будуть перейменовані. Ця ініціатива спрямована на впровадження положень закону про "дерусифікацію".

Серед цікавих нових назв можна виділити перейменування скверу Вітте на сквер Ефрусі, Лермонтовського провулка на Джевецького, а також Гладкова – на Каменярів. Остання назва пов'язана з наявністю унікальних кам'яних будинків. Також будуть встановлені назви на честь відомих одеських підприємців, зокрема вулиці Вікандера і Ларсона, провулку Кортацці.

Результатом перейменувань має стати повернення видатних історичних постатей до одеської топоніміки. Серед них Євген Чикалаенко, Петро Климович, Володимир Чехівський, Василь Кричевський, Микола Куліш, Михайло Слабченко, Борис Нечерда, Михайло Драгоманов, Павло Чубинський, Майк Йохансен, Сергій Шелухин, Лесь Курбас, академік Вернадський, Дмитро Яворницький та Гео Шкурупій.

Також мають з'явитись нові назви в районі ВНЗ, зокрема вулиця Наукова та провулки Філософський, Математичний та Біологічний.

Комісія також відзначила, що деякі питання ще потребують уваги та додаткових обговорень. Зокрема ще слід знайти місце для скверу Волонтерів та перейменувати проспект Гагаріна (були пропозиції проспект Незламних і проспект Нескорених).

Варто зазначити, що рішення, прийняті комісією, є рекомендаційними і остаточно буде залежати від сесії Міської ради. Депутати візьмуть до уваги всі фактори та громадську думку перед прийняттям рішення з питань топоніміки.

Нагадаємо, електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області триватиме до 25 червня 2023 року. Всього перейменувати планують 15 вулиць в різних районах міста. Які вулиці планують перейменувати та як долучитись – читайте в матеріалі.