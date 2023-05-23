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Улицы, скверы и площади: в Одессе продолжаются работы по переименованию

23 мая 2023 12:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Улицы, скверы и площади: в Одессе продолжаются работы по переименованию
Исторический центр Одессы. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На заседании комиссии по вопросам топонимики в Одессе было рассмотрено около 120 вопросов по переименованию улиц и восстановлению исторических названий. По результатам работы комиссия успешно решила более 80 из них.

Об этом сообщает член городской историко-топонимической комиссии, историк-краевед Александр Бабич.

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Согласно принятым решениям, многие переулки и улицы, не имеющие исторической связи с Одессой и Украиной, будут переименованы. Эта инициатива направлена на введение положений закона о "дерусификации".

Среди интересных новых названий можно выделить переименование сквера Витте в сквер Эфруси, Лермонтовского переулка в Джевецкого, а также Гладкова — в Каменщиков. Последнее название связано с наличием уникальных каменных домов. Также будут установлены названия в честь известных одесских предпринимателей, в частности, улицы Викандера и Ларсона, переулка Кортацци.

Результатом переименований должно стать возвращение выдающихся исторических фигур в одесскую топонимику. Среди них: Евгений Чикалаенко, Петр Климович, Владимир Чеховский, Василий Кричевский, Николай Кулиш, Михаил Слабченко, Борис Нечерда, Михаил Драгоманов, Павел Чубинский, Майк Йохансен, Сергей Шелухин, Лесь Курбас, академик Вернадский, Дмитрий Яворницкий и Гео Шкурупий.

Также должны появиться новые названия в районе ВУЗов, в частности, улица Научная и переулки Философский, Математический и Биологический.

Комиссия также отметила, что некоторые вопросы еще нуждаются во внимании и дополнительных обсуждениях. В частности, еще следует найти место для сквера Волонтеров и переименовать проспект Гагарина (были предложения проспект Несокрушимых и проспект Непокоренных).

Следует отметить, что решения, принятые комиссией, рекомендательны и окончательно будет зависеть от сессии Городского совета. Депутаты примут во внимание все факторы и общественное мнение перед принятием решения по вопросам топонимики.

Напомним, электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики в Одесской области продлится до 25 июня 2023 года. Всего переименовать планируют 15 улиц в разных районах города. Какие улицы планируют переименовать и приобщиться — читайте в материале.

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