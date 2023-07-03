В Одессе снова разрисовали Пушкина

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Марина Повертайло

Сегодня утром активисты разрисовали табличку писателю Пушкину в центре Одессы. Таким образом, неравнодушные граждане выразили свой протест против русской культуры в Украине.

Об этом в соцсетях сообщил активист Демьян Ганул.

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"В Одессе "правая молодежь" с четкой активной позицией привели в порядок табличку российскому писателю Пушкину. Украина имеет своих поэтов и они должны жить в памяти одесситов, а не какое-то русское дерьмо, которым манипулирует Россия", — отмечает активист.

Еще Ганул отметил, что враг всегда подчеркивает общее "братское" прошлое и распространяет нарративы об "одном народе". Именно поэтому украинцы должны максимально искоренить из своего пространства культуру оккупанта.

Напомним, ранее в интернете развернулась полемика вокруг переименования одной из центральных улиц города — Пушкинской. Горожане убеждены, что это главный представитель так называемого "русского мира" и потому его следует декоммунизировать.

Добавим, Харьковский академический драматический театр лишился фамилии Пушкина в названии. Имя русского писателя официально убрали из названия театра еще в конце прошлого декабря, но только сейчас демонтировали вывеску на фасаде здания.

Также в День украинской письменности памятник российскому поэту Александру Пушкину в Харькове заложили мешками с песком, а уже днем бюст демонтировали.