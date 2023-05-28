Доля вулиці Пушкінської в Одесі: суперечка в інтернеті

Вулиця Пушкінська. Фото: Yuriy Kvach

В інтернеті розгорнулася полеміка навколо перейменування однієї із центральних вулиць міста — Пушкінської. Містяни переконані, що це головний представник так званого "руського міра" і тому її варто декомунізувати.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Денис Соколов. Нині в Одесі активно проходить перейменування вулиць, площ і навіть районів. Ось тільки чомусь декомунізація не торкнулася однієї з головних вулиць міста — Пушкінської. Автор посту зазначив, що так не має бути.

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"Він жив у місті рік, почав писати Онєгіна та звабив пані Воронцову. Все це жодним чином не виправдовує необхідність возвеличувати російського імперського письменника в українському місті Одеса", — написав Денис Соколов.

Обгрунтування одесита щодо перейменування. Фото: Скріншот

Крім того, Денис Соколов відзначив, що Пушкін — головний представник "руського міра", а тому не варто апелювати до населення, що він писав гарні вірші. Адже, саме його вірші, творчість та постать є зброєю проти України.

"В культурному сенсі Пушкін в Одесі — це чорноморський флот Росії у Севастополі. Чим закінчилася ця історія, ми всі знаємо. Вулиці Пушкіна все одно не буде. Це вимога закону, часу й суспільства. Просто можна це зробити по-хорошому. Уже", — резюмував Денис Соколов.

Реакція суспільства

Цей пост підтримала досить велика кількість одеситів. Люди згодні з автором, що вулицю вже давно потрібно було перейменувати. Тим більше, що в день народження письменника відзначається також день російської мови.

Думки одеситів. Фото: Скріншот

На публікацію відреагував і член топонімічної комісії Олександр Бабич. За його словами, це питання не просте і необхідно враховувати всі нюанси.

"Пушкін написав майже гімн Антиімперській Європейській Одесі. На відмінну від Вінниці або Чернівців, він дійсно тут залишив великий літературний слід (32 вірші й роботу над трьома поемами). А те, що тварі російські тягнуть його імʼя під будь-який свій злочин не перекреслює його стосунку до нашої міської культури й історії. Ми не повинні цим пі…рам віддавати все, до чого вони торкаються. Це як перемога у 2-й Світовій, яку вони узурпували під себе", — написав член історико-топонімічної комісії Одеської міської ради Олександр Бабіч.

Позиція Олександра Бабіча. Фото: Скріншот

Нагадаємо, пам'ятник російському письменнику Льву Толстому перенесуть до музею. Його розмістять у спеціально облаштованому просторі просто неба. Що думають одесити з цього приводу — читайте у нашому матеріалі.