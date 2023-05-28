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Судьба улицы Пушкинской в Одессе: спор в интернете

28 мая 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Судьба улицы Пушкинской в Одессе: спор в интернете
Улица Пушкинская. Фото: Yuriy Kvach
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В интернете развернулась полемика вокруг переименования одной из центральных улиц города — Пушкинской. Горожане убеждены, что это главный представитель так называемого "русского мира" и потому его следует декоммунизировать.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Денис Соколов.

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В настоящее время в Одессе активно проходит переименование улиц, площадей и даже районов. Вот только почему декоммунизация не коснулась одной из главных улиц города — Пушкинской. Автор поста отметил, что так не должно быть.

"Он жил в городе год, начал писать Онегина и обольстил госпожу Воронцову. Все это никоим образом не оправдывает необходимость возвеличивать российского имперского писателя в украинском городе Одесса", — написал Денис Соколов.

Позиция одессита по переименованию. Фото: Скриншот

Кроме того, Денис Соколов отметил, что Пушкин — главный представитель "русского мира", а потому не стоит апеллировать к населению, что он писал хорошие стихи. Ведь именно его стихи, творчество и фигура являются оружием против Украины.

"В культурном смысле Пушкин в Одессе — это черноморский флот России в Севастополе. Чем закончилась эта история, мы все знаем. Улицы Пушкина все равно не будет. Это требование закона, времени и общества. Просто можно это сделать по-хорошему. Уже", — резюмировал Денис Соколов.

Реакция общества

Этот пост поддержало достаточно большое количество одесситов. Люди согласны с автором, что улицу уже давно нужно было переименовать. Тем более что в день рождения писателя отмечается также день русского языка.

Мнения одесситов. Фото: Скриншот

На публикацию отреагировал и член топонимической комиссии Александр Бабич. По его словам, этот вопрос не прост и необходимо учитывать все нюансы.

"Пушкин написал почти гимн Антиимперской Европейской Одессе. В отличие от Винницы или Черновцов, он действительно здесь оставил большой литературный след (32 стихи и работу над тремя поэмами). А то, что российские твари тянут его имя под любое свое преступление, не перечеркивает его отношения к нашей городской культуре и истории. Мы не должны этим п...рам отдавать все, к чему они прикасаются. Это как победа во 2-й Мировой, которую они узурпировали под себя", — написал член историко-топонимической комиссии Одесского городского совета Александр Бабич.

Позиция Александра Бабича. Фото: Скриншот

Напомним, памятник российскому писателю Льву Толстому перенесут в музей. Его разместят в специально обустроенном пространстве под открытым небом. Что думают одесситы на этот счет — читайте в нашем материале.

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