Перенесення пам'ятника Льву Толстому в Одесі

Пам'ятник Льву Толстому в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Демонтувати чи ні? Перейменувати чи залишити стару назву? Питання, які із початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, все частіше з'являються в Одесі. І пов’язано це із наявністю у місті об’єктів та назв імперського минулого. Щоб позбавитися російсько-радянського маркера, який Одесі дістався, так би мовити "у спадок", вже понад рік триває перейменування ряду вулиць та навіть районів.

Нині на порядку денному подальша доля пам'ятника російському письменнику Льву Толстому. Його планують демонтувати, перенести до музею та розмістити у спеціально облаштованому просторі просто неба.

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Рішення про перенесення погруддя

Демонтувати та перенести погруддя вирішили члени історико-топонімічної комісії міськради на одному із засідань. Про знищення пам'ятника не йдеться, його планують перенести в музейний простір, де Толстой займе своє почесне місце.

Пам'ятник Льву Толстому. Фото: Новини.LIVE

Одесити поважного віку, які живуть поруч із місцем розташування погруддя, проти такого рішення. Кажуть, що це історія міста і її варто пам’ятати, а не ховати якомога далі від очей.

Пенсіонерка Марія Іванівна. Фото: Новини.LIVE

"Не треба його демонтувати, бо це пам’ятне місце, стільки людей сюди приходять. Ми тут живемо вже багато років і звикли до всього. А тепер, якщо демонтують, то що буде на цьому місті?" — обурюється Марія Іванівна.

Пенсіонерка Неля, яка приїхала погостювати до Одеси, вважає, що прибирати пам’ятники та перейменовувати вулиці не варто, адже люди звикли вже до облаштованих місць та впорядкованих назв. Їх зміна потребуватиме фінансових витрат, які сьогодні не на часі.

Неля про демонтаж пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що будь-який пам’ятник — це наша історія і вона не має ніякого стосунку до того, що сьогодні творять так звані "наші браття". Я проти будь-якого демонтажу пам’ятників, не розумію цього", — зазначає Неля.

Нове місце для Толстого

У міській раді тим часом зазначають, що подальше перенесення пам'ятника Льву Толстому буде виконано відповідно до вимог Законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про місцеве самоврядування" та згідно з чинними підзаконними актами у цій сфері. Пам’ятник після демонтажу збережуть. Його перенесуть до музею просто неба, де вже знаходяться пам’ятник російському полководцю Суворову та імператриці Катерині II. Відтак, одесити та гості зможуть у будь-який момент їх побачити.

Демонтований пам'ятник Катерині II. Фото: Новини.LIVE

Одесит Ігор скептично ставиться до процесу декомунізації. Чоловік вважає, що демонтаж пам’ятника не принесе покращень у життя міста.

Одесит Ігор про декомунізацію. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю, навіщо його демонтувати? Що це змінить? Нам стане жити краще? Я думаю, що не треба його прибирати, це наша історія. Мені важко уявити, що нового може з’явитися на звільненій від погруддя площі. Знову поставлять пам’ятник, який з часом знесуть і так по колу, при цьому не роблячи висновків", — наголошує Ігор.

Натомість одесит Аркадій переконаний, що за понад 30 років незалежності, Україна має власних гідних постатей в історії, пам’ятники яким сьогодні можуть прикрашати сквери та вулиці.

Одесит Аркадій про історичних постатей України. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю, чи варто демонтувати погруддя Толстого, бо мені особисто він не заважає. Але через те, що сьогодні росіяни вбивають українців, думаю, що треба прибрати. Хоча, з іншої точки зору, хтось працював над тим, щоб його тут встановити. Хай буде, це історія, яку ми теж повинні знати. Якщо вулицю перейменують, тоді, певна річ, що й Толстого доведеться прибрати. Думаю, що на його місці можна встановити пам’ятник нашим ветеранам ЗСУ, це вже буде нова історія на довгі роки", — поділився своїми думками Аркадій.

Роль Толстого в історії Одеси

Пам’ятник Льву Толстому розташований у старій частині Одеси на вулиці Льва Толстого (з 1923 року), яка виходить на однойменну площу. Сам письменник був в Одесі проїздом з 2 по 5 листопада 1854 році. На той час він перебував у статусі лейтенанта артилерії й прямував до Севастополя на театр бойових дій під час Кримської війни 1854 року. Але чому на честь нього назвали саме цю частину міста, невідомо. Пам'ятник з мармуру та граніту було відкрито в Одесі в день народження Толстого 9 вересня 1968 року.

Пам'ятник Льву Толстому. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Тамара не надто переймається подальшою долею пам’ятника. Дівчина сподівається, що після демонтажу погруддя, площу, нарешті облагородять та вона заграє новими барвами в архітектурному ансамблі історичного центру Одеси.

Одеситка Тамара про демонтаж пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

"Я читала, що його планують перенести, ну то хай переносять. Туди складно потрапити на те місце, немає ні пішохідного переходу, нічого. Тому приберуть і буде дуже гарний садочок. Фонтан там не зроблять, бо місце не дуже вдале, туди більше люди ходять, щоб із собаками погуляти. Єдиний момент, що тут вулиця Льва Толстого і логічне її завершення пам’ятник", — резюмувала Тамара.

Нагадаємо, на засіданні комісії з питань топоніміки в Одесі, було розглянуто близько 120 питань щодо перейменування вулиць та відновлення історичних назв. За результатами роботи, комісія успішно вирішила понад 80 з них дати нові назви.