Декомунізація вулиць та районів в Одесі

Одесити у міському парку імені Горького. Фото: Новини.LIVE

Понад сотня вулиць в Одесі підпадають під декомунізацію. Перейменовувати доведеться і два спальних райони, щоб позбавитися російсько-радянського минулого, яке нам дісталося, так би мовити "у спадок". Громадські слухання ще тривають, за один день таку величезну роботу не виконати, тим більше, що далеко не з усіма пропозиціями одесити згодні. Так, наприклад, голосування показало, що містяни проти пропозиції історико-топонімічної комісії перейменувати Суворовський район на Пересипський, а ось Малиновський таки стане Хаджибейським.

Що думають громадяни про нові назви старих районів та чи відповідають вони історії міста, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

Читайте також:

Нові варіанти старих назв

Члени комісії обговорювали три варіанти перейменування Суворовського району. Окрім Пересипського, розглядалися також Лиманський та Миколаївський.

Назву Лиманський пропонували через дотичність до району Куяльницького та Хаджибейського лиманів. Втім, така назва вже існує у Лиманського району, що межує з Одесою. Це колишній Комінтернівський район із центром у Доброславі.

Миколаївським район пропонували назвати через те, що він розташований в напрямку міста Миколаєва, а також Миколаївською називається основна магістраль району.

Одеситка Вікторія вважає, що назва Миколаївського району підходить Одесі. А все через те, що саме це місто прикрило нас від окупантів.

Вікторія про перейменування Суворовського району. Фото: Новини.LIVE

"Я б Суворовський перейменувала у Миколаївський, бо саме Миколаїв прикрив Одесу наче щитом, став своєрідним блокпостом. А що стосується Малиновського, то думаю, що ще можна подумати. Хаджибейський якось не дуже мені подобається. Може, хтось з істориків запропонує якість нові варіанти, а ми — подумаємо. Що стосується перейменування вулиць, то не знаю, мені подобаються старі назви, а от щодо нових, то навіть уявити не можу як правильно і краще підібрати нові назви", — зазначила Вікторія.

Натомість корінний одесит Олександр каже, що йому дуже імпонує назва Пересипського району. А все через те, що вона якнайкраще характеризує його географічне розташування.

Олександр про варіант назви Пересипський район. Фото: Новини.LIVE

"У принципі я ставлюся нормально до перейменування. Це все ж таки історія Одеси, тому думаю, що нічого страшного у цьому немає. Що стосується Суворовського району, то думаю, що Пересипський краще, бо Пересип, це Пересип. А от щодо вулиць, то так, треба перейменувати та назвати на честь наших героїв, які захищають нас від рашистів", — розповідає Олександр.

Що стосується перейменування Малиновського району міста. Тут були запропоновані три варіанти: Степовий через спрямованість у степ та назву головної вулиці району; Молдаванський, бо більша частина району це назва, яка побутує давно — Молдаванка, а також Хаджибейський — на честь історичної назви міста Одеси. Вона й отримала більшість голосів під час опитування.

Василь про декомунізацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Взагалі я нормально ставлюся до перейменування. Вже стільки Росія наробила лиха Україні, що треба позбутися всього, що має якесь відношення до неї. Навіть інколи буває перебір з української сторони щодо перейменування, але то виправдано. Що стосується нових назв вулиць, то теж це підтримую, але так треба зробити, щоб без фанатизму. Дивно, що Пересипський не пройшов. Це наша одеська назва і її треба зберегти. Мені, до речі, подобаються нові назви: Хаджибейський, Пересипський, але це вже як народ вирішить", — ділиться своїми думками Василь Васильович.

Що означають старі назви районів

Зазначимо, що Суворовський район названий на честь російського фельдмаршала Олександра Суворова, пам'ятник якому донедавна розташовувався на перетині Миколаївської дороги та проспекту Добровольського. Втім, восени 2022 року його демонтували та перенесли до Одеського художнього музею.

Одеситка Алла вважає таке рішення правильним. Жінка переконана, що вже давно Одесі потрібно було позбутися маркерів "руського міра".

Алла про позбавлення маркерів "руського міра". Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, що варто перейменувати й райони, й вулиці, бо вже так набридло все це. Одним разом закрити це питання і більше до нього не повертатися", — наголошує одеситка Алла.

Що стосується Малиновського району, то він названий на честь маршала радянського союзу Родіона Малиновського. До його складу входять кілька одеських мікрорайонів: Молдаванка, Бугаївка, Дальні Млини, Ближні Млини, Застава I, Застава ІІ, Черьомушки, а також селища: Ленінське, Дзержинське та Цукрове.

Одеситка Людмила нині більше переймається тим, що після перейменування доведеться змінювати документи. Пенсіонерка бідкається, що грошей для цього у неї немає. А тому вважає, що до завершення війни треба почекати з цим рішенням.

Людмила про фінансову складову перейменування. Фото: Новини.LIVE

"Чи на часі це? Не знаю. Як захочуть змінити назви, то змінять. Тут питання в іншому, що на все це потрібні кошти. А у зв’язку з тим, що нині у країні війна і кожна копійка на рахунку, то треба трохи зачекати з цим, а кошти направити на те, що найбільше потрібно. Це ж не лише по місту змінять назви, а далі одеситам треба змінювати документи, на це теж потрібні гроші, яких немає. Зараз головне, щоб у країні настав мир і все те, що коїться — закінчилося", — ділиться своїми думками Людмила.

Результати опитування

"Перейменувати Суворовський район на Пересипський": за — 2 782, проти — 2 835,

"Перейменувати Малиновський район на Хаджибейський": за — 2 753, проти — 1 905.

Нагадаємо, в Одесі триває голосування про перейменування вулиць. У місті планують позбавитися від російських найменувань.