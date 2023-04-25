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Бандери замість Мічуріна: на Одещині перейменували ряд вулиць

25 квітня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині перейменовують вулиці на честь діячів УПА
Назви вулиць на честь російських діячів. Фото: Мінінтеграції
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області з'явилися вулиці на честь Героїв УПА та українських добровольців. Всього у Доброславській ОТГ перейменували сім вулиць. 

Про це повідомила очільниця громади Людмила Прокопечко.

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"Сьогодні одностайним голосуванням депутати Доброславської селищної ради прийняли рішення про перейменування останніх семи вулиць громади, які пов'язували нас з імперсько-російським минулим", — зазначила Прокопечко.

Перейменування у Доброславі

  • вул. Мічуріна — вул. Степана Бандери,
  • вул. Григорівського Десанту — вул. Героїв УПА,
  • вул. 6 Армії — вул. Європейська.

Перейменування у Кремидівка

  • вул. Гагаріна — вул. Захисників України,
  • вул. 17 авіаполку — вул. Українських Добровольців,
  • вул.Гоголя — вул. Павла Чубинського.

Перейменування у Старих Шомполах

  • вул. Гагаріна — вул. Григорія Сковороди.

Нагадаємо, перейменування вулиць в Одесі триває. Головна мета — позбавлення від імперського минулого, яке тягне нас назад. На сьогодні вже прийнято рішення про перейменування більш ніж 200 вулиць. До  голосування про перейменування вулиць можна долучитися за посиланням.

Зазначимо, Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.

Нагадаємо, у парку Перемоги в Одесі замінили російські написи на українські. Це ще один крок до "декомунізації" міста.

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