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Бандеры вместо Мичурина: в Одесской области переименовали ряд улиц

25 апреля 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области переименовывают улицы в честь деятелей УПА
Названия улиц в честь русских деятелей. Фото: Мининтеграции
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области появились улицы в честь Героев УПА и украинских добровольцев. Всего в Доброславской ОТГ переименовали семь улиц.

Об этом сообщила глава громады Людмила Прокопечко.

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"Сегодня единогласным голосованием депутаты Доброславского поселкового совета приняли решение о переименовании последних семи улиц, которые связывали нас с имперско-российским прошлым", — отметила Прокопечко.

Переименование в Доброславе

  • ул. Мичурина — ул. Степана Бандеры,
  • ул. Григоровского Десанта — ул. Героев УПА,
  • ул. 6 Армии — ул. Европейский.

Переименование в Кремидовка.

  • ул. Гагарина — ул. Защитников Украины,
  • ул. 17 авиаполка — ул. Украинских Добровольцев,
  • ул.Гоголя — ул. Павла Чубинского.

Переименование в Старых Шомполах

  • ул. Гагарина — ул. Григория Сковороды.

Напомним, переименование улиц в Одессе продолжается. Главная цель — избавление от имперского прошлого, которое тянет нас обратно. На сегодняшний день уже принято решение о переименовании более 200 улиц. К голосованию опереименовании улиц можно присоединиться по ссылке.

Отметим, Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.

Напомним, в парке Победы в Одессе заменили российские надписи украинскими. Это еще один шаг к "декоммунизации" города.

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