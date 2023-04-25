В Одесской области переименовывают улицы в честь деятелей УПА

Названия улиц в честь русских деятелей. Фото: Мининтеграции

В Одесской области появились улицы в честь Героев УПА и украинских добровольцев. Всего в Доброславской ОТГ переименовали семь улиц.

Об этом сообщила глава громады Людмила Прокопечко.

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"Сегодня единогласным голосованием депутаты Доброславского поселкового совета приняли решение о переименовании последних семи улиц, которые связывали нас с имперско-российским прошлым", — отметила Прокопечко.

Переименование в Доброславе

ул. Мичурина — ул. Степана Бандеры,

ул. Григоровского Десанта — ул. Героев УПА,

ул. 6 Армии — ул. Европейский.

Переименование в Кремидовка.

ул. Гагарина — ул. Защитников Украины,

ул. 17 авиаполка — ул. Украинских Добровольцев,

ул.Гоголя — ул. Павла Чубинского.

Переименование в Старых Шомполах

ул. Гагарина — ул. Григория Сковороды.

Напомним, переименование улиц в Одессе продолжается. Главная цель — избавление от имперского прошлого, которое тянет нас обратно. На сегодняшний день уже принято решение о переименовании более 200 улиц. К голосованию опереименовании улиц можно присоединиться по ссылке.

Отметим, Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.

Напомним, в парке Победы в Одессе заменили российские надписи украинскими. Это еще один шаг к "декоммунизации" города.