В Одесской области переименовывают улицы в честь деятелей УПА

Бандеры вместо Мичурина: в Одесской области переименовали ряд улиц
В Одесской области появились улицы в честь Героев УПА и украинских добровольцев. Всего в Доброславской ОТГ переименовали семь улиц.
Об этом сообщила глава громады Людмила Прокопечко.
"Сегодня единогласным голосованием депутаты Доброславского поселкового совета приняли решение о переименовании последних семи улиц, которые связывали нас с имперско-российским прошлым", — отметила Прокопечко.
Переименование в Доброславе
- ул. Мичурина — ул. Степана Бандеры,
- ул. Григоровского Десанта — ул. Героев УПА,
- ул. 6 Армии — ул. Европейский.
Переименование в Кремидовка.
- ул. Гагарина — ул. Защитников Украины,
- ул. 17 авиаполка — ул. Украинских Добровольцев,
- ул.Гоголя — ул. Павла Чубинского.
Переименование в Старых Шомполах
- ул. Гагарина — ул. Григория Сковороды.
Напомним, переименование улиц в Одессе продолжается. Главная цель — избавление от имперского прошлого, которое тянет нас обратно. На сегодняшний день уже принято решение о переименовании более 200 улиц. К голосованию опереименовании улиц можно присоединиться по ссылке.
Отметим, Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.
Напомним, в парке Победы в Одессе заменили российские надписи украинскими. Это еще один шаг к "декоммунизации" города.