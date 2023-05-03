Декоммунизация улиц и районов в Одессе

Одесситы в городском парке имени Горького. Фото: Новини.LIVE

Более сотни улиц в Одессе подпадают под декоммунизацию. Переименовывать придется и два спальных района, чтобы избавиться от российско-советского прошлого, которое нам досталось, так сказать "по наследству". Общественные слушания еще продолжаются, за один день такую огромную работу не проделать, тем более что далеко не со всеми предложениями одесситы согласны. Так, например, голосование показало, что горожане против предложения историко-топонимической комиссии переименовать Суворовский район в Пересыпский, а вот Малиновский станет Хаджибейским.

Что думают граждане о новых названиях старых районов и соответствуют ли они истории города, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

Читайте также:

Новые варианты старых названий

Члены комиссии обсуждали три варианта переименования Суворовского района. Кроме Пересыпского, рассматривались также Лиманский и Николаевский.

Название Лиманский предлагали из-за причастности к району Куяльницкого и Хаджибейского лиманов. Впрочем, такое название уже существует у Лиманского района, граничащего с Одессой. Это бывший Коминтерновский район с центром в Доброславе.

Николаевским район предлагали назвать из-за того, что он расположен в направлении города Николаева, а также Николаевской называется основная магистраль района.

Одесситка Виктория считает, что название Николаевского района подходит Одессе. А все потому, что именно этот город прикрыл нас от оккупантов.

Виктория о переименовании Суворовского района. Фото: Новини.LIVE

"Я бы Суворовский переименовала в Николаевский, потому что именно Николаев прикрыл Одессу как щитом, стал своеобразным блокпостом. А что касается Малиновского, то думаю, что еще можно подумать. Хаджибейский как-то не очень мне нравится. Может, кто-то из историков предложит новые варианты, а мы подумаем. Что касается переименования улиц, то не знаю, мне нравятся старые названия, а вот относительно новых, то даже представить не могу как правильно и лучше подобрать новые названия", — отметила Виктория.

Коренной одессит Александр говорит, что ему очень импонирует название Пересыпского района. А все потому, что оно как нельзя лучше характеризует его географическое расположение.

Александр о варианте названия Пересыпского района. Фото: Новини.LIVE

"В принципе я отношусь нормально к переименованию. Это все же история Одессы, поэтому думаю, что ничего страшного в этом нет. Что касается Суворовского района, то думаю, что Пересыпский лучше, потому что Пересыпь, это Пересыпь. А вот относительно улиц, то да, надо переименовать и назвать в честь наших героев, которые защищают нас от российских войск", — рассказывает Александр.

Что касается переименования Малиновского района города. Здесь были предложены три варианта: Степной через направленность в степь и название главной улицы района; Молдаванский, потому что большая часть района — это название, которое бытует давно — Молдаванка, а также Хаджибейский — в честь исторического названия города Одессы. Он и получил большинство голосов в ходе опроса.

Василий о декоммунизации в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Вообще я нормально отношусь к переименованию. Уже столько Россия наделала беды Украине, что надо избавиться от всего, что имеет какое-то отношение к ней. Даже иногда бывает перебор с украинской стороны относительно переименования, но это оправдано. Что касается новых названий улиц, то тоже это поддерживаю, но так надо сделать, чтобы без фанатизма. Странно, что Пересыпский не прошел. Это наше одесское название и его надо сохранить. Мне, кстати, нравятся новые названия: Хаджибейский, Пересыпский, но это уже как народ решит", — делится своим мнением Василий Васильевич.

Что означают старые названия районов

Отметим, что Суворовский район назван в честь российского фельдмаршала Александра Суворова, памятник которому недавно располагался на пересечении Николаевской дороги и проспекта Добровольского. Впрочем, осенью 2022 года его демонтировали и перенесли в Одесский художественный музей.

Одесситка Алла считает такое решение верным. Женщина убеждена, что уже давно Одессе нужно было избавиться от маркеров "русского мира".

Алла об уничтожении маркеров "русского мира". Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, что стоит переименовать и районы, и улицы, потому что уже так надоело все это. Однажды закрыть этот вопрос и больше к нему не возвращаться", — отмечает одесситка Алла.

Что касается Малиновского района, то он назван в честь маршала советского союза Родиона Малиновского. В его состав входят несколько одесских микрорайонов: Молдаванка, Бугаевка, Дальние Мельницы, Ближние Мельницы, Застава I, Застава II, Черемушки, а также поселки: Ленинское, Дзержинское и Сахарное.

Одесситка Людмила сейчас больше переживает о том, что после переименования придется менять документы. Пенсионерка жалуется, что денег для этого у нее нет. Поэтому считает, что до окончания войны нужно подождать с этим решением.

Людмила о финансовой составляющей переименования. Фото: Новини.LIVE

"Нужно ли это сейчас? Не знаю. Как захотят изменить названия, то изменят. Здесь вопрос в другом, что на все это нужны средства. А в связи с тем, что сейчас в стране война и каждая копейка на счету, то надо немного подождать. Деньги лучше направить на то, что больше всего нужно, ведь это не только по городу изменят названия, а дальше одесситам нужно менять документы, на это тоже нужны деньги, которых нет. Сейчас главное, чтобы в стране наступил мир и все то, что происходит — закончилось", — делится своими мыслями Людмила.

Результаты опроса

"Переименовать Суворовский район на Пересыпский": за — 2 782, против — 2 835,

"Переименовать Малиновский район на Хаджибейский": за — 2753, против — 1905.

Напомним, в Одессе идет голосование о переименовании улиц. В городе планируют избавиться от русских названий.