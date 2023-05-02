Події другого травня: думки одеситів

Будинок профспілок 2 травня Одеса. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

2 травня 2014 року — цей день став переломним в історії Одеси. Як сьогодні одесити ставляться до подій, які відбулися 9 років тому і які висновки були зроблені?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

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Події другого травня досі одесити згадують зі здриганням. Ніхто й припустити не міг, що звичайний весняний теплий день може закінчитися трагедією.

Володимир — очевидець подій другого травня. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

"Я живу тут якраз на Грецькій, де все відбувалося, це страшно було. Я згадую цей день зі здриганням просто і не повинні безвинні люди гинути", — каже Володимир.

Для багатьох цей день став звільненням Одеси, адже, по суті, було дано відсіч загарбникам і визначено чіткий вектор цілісності країни.

Вадим вважає, що українцям треба об’єднатися. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

"Це був день пробудження. Я в минулому офіцер і починав ще з Афганістану, і я знаю, що робилося в ті роки та що робиться зараз. Це стала війна, яка йде, і люди не бачать і не відчувають того. Краще нічого не буде, об'єднавшись, зусиллями людей можна розв'язувати всі ці проблеми", — зазначив одесит Вадим.

"Трагедія сталася, а хто винний я не знаю, держава має розбиратися. Загинули люди — не важливо, з якого боку і ніхто нам не сказав чому", — каже Дмитро.

Дмитро вважає, що держава має розібратися в тих подіях. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Для когось це чорна дата — загинули люди. Одеситка Надія вважає, що трагедії можна було уникнути, якби міліція робила свою роботу і не допустила сутичок.

За словами Надії, міліція не впоралася зі своїми обов'язками. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

"Якби було більше міліції, то не було ось цієї сутички великої, розвели б їх по різні боки. На початку мені було якось неприємно, що в Одесі це відбувається. У нас хіба що не траплялося такого, а тепер усе це вже виглядає інакше якось. Жаль люди загинули, але цього вже не повернеш треба жити якось далі та нам вистачає війни зараз, і щоб ще й тут щось було, не приведи господи", — каже Надія.

Юлія була у 2014 році студенткою, каже, що ще тоді визначилася зі своєю позицією та міняти її не збирається. За її словами, неправильно, коли якісь люди вимагають приходу іншої держави.

Юлія впевнена, що мають шанувати закони країни. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

"Друге травня для Одеси це як червона ганчірка для бика. Мені особисто все було зрозуміло, звідки росли руки. Людей шкода в будь-якому разі, але я вважаю, що ніхто не має права в незалежній країні просто вийти на якусь площу та топити за іншу країну", — каже одеситка Юлія.

Події дев'ятирічної давнини будуть вічним нагадуванням для одеситів усіх поколінь про те, що за своє право жити на рідній землі доводиться боротися. Українці сьогодні щодня на передовій відстоюють нашу свободу та незалежність.