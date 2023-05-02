Одеса 2 травня 2014 року: 9 років від дня трагедії

Горить Будинок профспілок на Куликовому полі. Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

У травні 2014 року був зруйнований російський сценарій захоплення Одеси. Тоді у багатьох нарешті відкрилися очі та люди побачили почерк Росії в подіях анексованого Криму, тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

9 років минуло, а одесити досі пам’ятають сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами, під час яких лунали постріли та гинули люди. А головне — зробили висновки та нині ціною власного життя боронять місто та країну від окупантів.

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Як просувається слідство у справах 2 травня 2014 року, хто вже отримав покарання та які запитання досі залишилися без відповіді — у матеріалі журналістів Новини.LIVE.

Що сталося 2 травня 2014 року

2 травня 2014 року в районі Грецької площі зібралися вболівальники футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст". Вони вирішили разом із містянами перед матчем пройтися вулицями Одеси мирною ходою "За єдину Україну". Втім хода так і не стартувала, а ультрас зіштовхнулися з антимайданівцями. В результаті на Грецькій площі почалися масові заворушення. Учасники кидали одне в одного каміння, піротехніку та "коктейлі Молотова". Вітрини магазинів, громадські зупинки та автівки, які розташовувалися поряд, були розбиті. Під час сутичок лунали постріли, від вогнепального поранення загинуло шестеро людей.

Місце сутичок, де загинули перші активісти. Фото: Новини.LIVE

Протистояння у центрі міста тривали понад три години. Згодом, близько 19 години, конфлікт між прихильниками Євромайдану та Антимайдану перемістився на Куликове поле. Де натовп зруйнував наметове містечко, учасники якого намагалися сховатися у Будинку профспілок. Звідки кидали "коктейлі Молотова" на тих, хто внизу, пляшки, що не розбилися, полетіли назад. В результаті почалася пожежа під час якої, за офіційною версією слідства, 32 людини загинули від чадного газу, ще 10 померли, вистрибуючи з вікон.

Одеситка Любов того дня з родиною була вдома. Про те, що відбувалося на Грецькій площі та Куликовому полі, дізнавалася з новин. Жінка каже, навіть уявити собі не могли, що звичайна хода "За єдину Україну" могла закінчитися смертю 48 осіб.

Одеситка Любов про події 2 травня 2014 року. Фото: Новини.LIVE

"Моя родина живе в Одесі із самого початку її заснування, мій онук одесит у 7 поколінні. З розповідей моїх родичів, Одеса завжди була і залишається мирним і толерантним містом, тут живуть люди різних національностей і завжди мирно та вміють знаходити спільну мову. Але у тому, що сталося 2 травня 2014 року ще треба розібратися, аби винні були покарані, а такі події більше ніколи не повторювалися. Я щороку приходжу 2 травня на Куликове поле, аби пом'янути тих, хто тут загинув. Кожна людина має право на власну думку, але все має бути у міру, аби це не призвело до розпалу ворожнечі. Важливо зберегти мир і не допускати таких подій", — розповідає одеситка Любов.

Про те, що в Одесі може статися така кривава подія, уявити не могла й одеситка Віра. Того дня вона поверталася з дачі додому і лише ввечері побачила чорні клуби диму над Куликовим полем. Коли підійшла ближче, то жахнулася. У пам’яті жінки назавжди закарбувалися кадри Будинку профспілок у вогні. Каже, нині треба все треба зробити для того, аби в країні знову був мир.

Одеситка Віра про спогади біля Будинку профспілок. Фото: Новини.LIVE

"Мені б хотілося, щоб люди, нарешті, змогли сісти та поговорити, знати спільну мову та берегти один одного. Адже такою ціною здобувати перемогу, то страшно", — наголошує одеситка Віра.

Події на Грецькій площі

Сутички на Грецькій площі — одна зі справ, яку правоохоронці відокремили від основного провадження та направили до суду. Вона стосувалася затриманих 19 проросійських активістів. Втім, провина антимайданівців так і не була доведена. Суд їх виправдав. А згодом їхніх ватажків знов затримали по справі щодо посягання на територіальну цілісність України. Через деякий час фігуранти вийшли під заставу. Євгена Мефьодова включили у список по обміну на українських полонених, а Сергій Долженков переїхав до РФ та отримав російське громадянство.

Вбивство ж 6 осіб на Грецькій площі досі розслідується, винні не покарані. Втім, як зазначає, учасник подій 2 травня 2014 року Дем’ян Ганул, кримінальне провадження щодо трагедії в Будинку профспілок в Одесі не завершиться розкриттям справи. Активіст вважає, що кваліфікація злочину визначена неправильно.

Дем'ян Ганул — учасник подій 2 травня 2014 року. Фото: Новини.LIVE

"Справи відкриті за статтею масові заворушення, а по факту їх не було. Тому що у 2014 році 2 травня в Одесі відбувалась війна, яка триває досі — це була спецоперація по захопленню міста, як і в Криму, в Донецьку та Луганську. Там це все вийшло, в Одесі не вийшло завдяки патріотам. Нагадаю міліція на той час була на боці сепаратистів і цьому є купа підтверджень. І ось, власне, це не можуть бути масові заворушення", — зазначив Дем’ян Ганул.

Громадський діяч впевнений, що потрібно пам'ятати та правильно говорити про цю історію. 2 травня — це не масові заворушення, де билися групи футбольних фанатів за якісь незрозумілі ідеї — це билися проросійські найманці.

Покарання посадовців, які фігурували у справі

Нещодавно, Приморський суд Одеси оголосив вирок колишньому заступнику керівника обласної міліції Дмитру Фучеджі, який фігурував у справі подій 2 травня. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та втрати звання полковника.

2 травня 2014 року він керував антимайданівцями, які на вулиці Грецькій влаштували масові заворушення, вчиняли насильство, погроми та знищували майно. Внаслідок цього вогнепальні поранення отримали вісім людей, шестеро з них загинули. З травня 2014 року колишній заступник перебуває у розшуку, оскільки покинув територію України через декілька днів після трагедії.

Загиблі активісти у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Ще одна справа щодо подій 2 травня стосується колишнього начальника обласного управління МВС Петра Луцюка. На думку слідства, аби локалізувати сутички в центрі Одеси, чоловік мав оголосити спеціально розроблений для запобігання масових заворушень оперативний план "Хвиля", але цього не зробив. У 2015 році Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування щодо експосадовця МВС. Йому інкримінують три статті: зловживання владою або службовим становищем, залишення в небезпеці та службове підроблення. Найбільше покарання за цими статтями — 10 років.

Одесити приносять квіти до Будинку профспілок. Фото: Новини.LIVE

Ще в одній справі, яка складається із 25 томів, досі не поставлена крапка. Вона стосується колишніх працівників Головного управління ДСНС Віктора Губая, Світлани Коєвої, Юрія Швиденка та їхніх керівника Володимира Боделана. Їх обвинувачують у загибелі 42 людей в Будинку профспілок та інкримінують статтю щодо залишення громадян у небезпеці. За версією слідства, після отримання повідомлень про пожежу вони не вжили всіх заходів для своєчасного направлення та прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до Куликового поля.

Сьогодні через 9 років після тих подій на багато запитань відповідей так і немає. І чи з'являться вони коли-небудь? Чи понесуть всі причетні до сутичок покарання? Покаже час. Ну, а поки що...