Одесса 2 мая 2014: 9 лет со дня трагедии

Горит Дом профсоюзов на Куликовом поле. Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

В мае 2014 был разрушен российский сценарий захвата Одессы. Тогда у многих наконец-то открылись глаза и люди увидели почерк России в событиях аннексированного Крыма, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

9 лет исполнилось, а одесситы до сих пор помнят стычки между пророссийскими и проукраинскими активистами, во время которых звучали выстрелы и гибли люди. А главное — сделали выводы и сейчас ценой собственной жизни защищают город и страну от оккупантов.

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Как продвигается следствие по делам 2 мая 2014 года, кто уже получил наказание и какие вопросы остались без ответа — в материале журналистов Новини.LIVE.

Что произошло 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года в районе Греческой площади собрались болельщики футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист". Они решили вместе с горожанами перед матчем пройтись по улицам Одессы мирным шествием "За единую Украину". Впрочем, шествие так и не стартовало, а ультрас столкнулись с антимайдановцами. В результате на Греческой площади начались массовые беспорядки. Участники бросали друг в друга камни, пиротехнику и "коктейли Молотова". Витрины магазинов, общественные остановки и располагавшиеся рядом автомобили были разбиты. Во время столкновений раздавались выстрелы, от огнестрельного ранения погибли шесть человек.

Место стычек, где погибли первые активисты. Фото: Новини.LIVE

Противостояние в центре города длилось более трех часов. Впоследствии, около 19 часов, конфликт между сторонниками Евромайдана и Антимайдана переместился на Куликово поле. Где толпа разрушила палаточный городок, участники которого пытались скрыться в Доме профсоюзов. Оттуда бросали "коктейли Молотова" на тех, кто внизу, не разбившиеся бутылки полетели обратно. В результате начался пожар во время которого, по официальной версии следствия, 32 человека погибли от угарного газа, еще 10 умерли, выпрыгивая из окон.

Одесситка Любовь в тот день с семьей была дома. То, что происходило на Греческой площади и Куликовом поле, узнавала из новостей. Женщина говорит, даже представить себе не могли, что обычное шествие "За единую Украину" могло закончиться смертью 48 человек.

Одесситка Любовь о событиях 2 мая 2014 года. Фото: Новини.LIVE

"Моя семья живет в Одессе с самого начала ее основания, мой внук одессит в 7 поколении. Из рассказов моих родственников, Одесса всегда была и остается мирным и толерантным городом, здесь живут люди разных национальностей и всегда мирно и умеют находить общий язык. Поэтому то, что произошло 2 мая 2014 еще нужно разобраться, чтобы виновные были наказаны, а такие события больше никогда не повторялись. Я каждый год прихожу 2 мая на Куликово поле, чтобы помянуть тех, кто здесь погиб. Каждый человек имеет право на собственное мнение, но все должно быть в меру, чтобы это не привело к разгару вражды. Важно сохранить мир и не допускать таких событий", — рассказывает одесситка Любовь.

О том, что в Одессе может произойти такое кровавое событие, представить не могла и одесситка Вера. В тот день она возвращалась с дачи домой и вечером увидела черные клубы дыма над Куликовым полем. Когда подошла поближе, то ужаснулась. В памяти женщины навсегда запечатлелись кадры Дома профсоюзов в огне. Говорит, сейчас нужно все сделать для того, чтобы в стране снова был мир.

Одесситка Вера о воспоминаниях возле Дома профсоюзов. Фото: Новини.LIVE

"Мне бы хотелось, чтобы люди, наконец, смогли сесть и поговорить, найти общий язык и беречь друг друга. Ведь такой ценой одерживать победу, это страшно", — отмечает одесситка Вера.

События на Греческой площади

Столкновения на Греческой площади — одно из дел, которое правоохранители отделили от основного производства и направили в суд. Оно касалось задержанных 19 пророссийских активистов. Впрочем, вина антимайдановцев так и не была доказана. Суд их оправдал. А впоследствии их вожаков снова задержали по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины. Спустя время фигуранты вышли под залог. Евгения Мефедова включили в список по обмену на украинских пленных, а Сергей Долженков переехал в РФ и получил российское гражданство.

Убийство же 6 человек на Греческой площади до сих пор расследуется, виновные не наказаны. Впрочем, как отмечает, участник событий 2 мая 2014 года Демьян Ганул, уголовное производство по трагедии у Дома профсоюзов в Одессе не завершится раскрытием дела. Активист считает, что квалификация преступления определена неправильно.

Демьян Ганул — участник событий 2 мая 2014 года. Фото: Новини.LIVE

"Дело открытое по статье массовые беспорядки, а по факту их не было. Потому что в 2014 году 2 мая в Одессе происходила война — это была спецоперация по захвату города, как и в Крыму, в Донецке и Луганске. В других городах получилось, в Одессе не получилось благодаря патриотам. Напомню милиция в то время была на стороне сепаратистов и этому есть куча подтверждений. И вот, собственно, поэтому это не могут быть массовые беспорядки", — отметил Демьян Ганул.

Общественный деятель уверен, что нужно помнить и верно говорить об этой истории. 2 мая — это не массовые беспорядки, где бились группы футбольных фанатов за какие-то непонятные идеи — это сражались пророссийские наемники.

Наказание должностных лиц, фигурировавших по делу

Недавно Приморский суд Одессы огласил приговор бывшему заместителю руководителя областной милиции Дмитрию Фучеджи, фигурировавшему в деле событий 2 мая. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и потери звания полковника.

2 мая 2014 года он руководил антимайдановцами, которые на улице Греческой, устроили массовые беспорядки, совершали насилие, погромы и уничтожали имущество. В результате огнестрельные ранения получили восемь человек, шестеро из них погибли. С мая 2014 бывший заместитель находится в розыске, поскольку покинул территорию Украины через несколько дней после трагедии.

Погибшие активисты в центре Одессы Фото: Новини.LIVE

Еще одно дело по поводу событий 2 мая касается бывшего начальника областного управления МВД Петра Луцюка. По мнению следствия, чтобы локализовать столкновения в центре Одессы, мужчина должен был объявить специально разработанный для предотвращения массовых беспорядков оперативный план "Волна", но этого не сделал. В 2015 году Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-чиновника МВД. Ему инкриминируют три статьи: злоупотребление властью или служебным положением, оставление в опасности и служебный подлог. Наибольшее наказание по этим статьям — 10 лет.

Одесситы возлагают цветы у Дома профсоюзов. Фото: Новини.LIVE

Еще в одном деле, состоящем из 25 томов, до сих пор не поставлена точка. Оно касается бывших работников Главного управления ГСЧС Виктора Губая, Светланы Коевой, Юрия Швиденко и их руководителя Владимира Боделана. Их обвиняют в гибели 42 человек в Доме профсоюзов и инкриминируют статью об оставлении граждан в опасности. По версии следствия, после получения сообщений о пожаре они не приняли все меры для своевременного направления и прибытия пожарно-спасательных подразделений в Куликово поле.

Сегодня через 9 лет от тех событий, которые произошли, на многие вопросы ответов так и нет. Будут ли даны они когда-нибудь? Понесут ли все причастные наказания? Покажет время ну, а пока...