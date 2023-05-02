Дев’яті роковини трагедії в Одесі: правоохоронці в посиленому режимі
В Одесі наразі не заплановані масові заходи, проте в місті посилено наряди поліції та інших правоохоронців. Наразі порушень на вулицях не зафіксовано, й ситуація під контролем.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
"Сьогодні в центрі Одеси за порядком слідкують посилені наряди правоохоронців — це співробітники Національної поліції, Нацгвардії та інших сил оборони. Всі заходи, що вживаються правоохоронцями направлені на безпеку жителів та гостей міста. На цю мить порушення недопущені", — зазначив майор поліції, т.в.о.заступника начальника ГУНП в Одеській області Максим Ахрамеев.
Майор поліції закликав громадян не ігнорувати сигнал “повітряної тривоги” та дотримуватися вимог воєнного стану та норм чинного законодавства.
На що поширюється заборона
В поліції нагадали, що на Одещині діє комендантська година з 12 години ночі до 5 години ранку, у цей період часу пересуватися вулицями дозволено тільки за необхідності пройти до укриття під час повітряної тривоги.
- Заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди.
- Заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу.
Нагадаємо, в Одесі оголосили вирок міліціонеру, причетному до сприяння акцій антимайдану. Фігуранту подій, які сталися 2 травня 2014 року, призначили покарання у вигляді 15 років тюрми та втрати звання полковника.