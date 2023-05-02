Дев’яті роковини трагедії в Одесі: правоохоронці в посиленому режимі

Правоохоронці патрулюють на Куликовому полі. Фото: ГУНП в Одеській області.

В Одесі наразі не заплановані масові заходи, проте в місті посилено наряди поліції та інших правоохоронців. Наразі порушень на вулицях не зафіксовано, й ситуація під контролем.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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"Сьогодні в центрі Одеси за порядком слідкують посилені наряди правоохоронців — це співробітники Національної поліції, Нацгвардії та інших сил оборони. Всі заходи, що вживаються правоохоронцями направлені на безпеку жителів та гостей міста. На цю мить порушення недопущені", — зазначив майор поліції, т.в.о.заступника начальника ГУНП в Одеській області Максим Ахрамеев.

Майор поліції закликав громадян не ігнорувати сигнал “повітряної тривоги” та дотримуватися вимог воєнного стану та норм чинного законодавства.

На що поширюється заборона

В поліції нагадали, що на Одещині діє комендантська година з 12 години ночі до 5 години ранку, у цей період часу пересуватися вулицями дозволено тільки за необхідності пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди.

Заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, в Одесі оголосили вирок міліціонеру, причетному до сприяння акцій антимайдану. Фігуранту подій, які сталися 2 травня 2014 року, призначили покарання у вигляді 15 років тюрми та втрати звання полковника.