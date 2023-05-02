Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дев’яті роковини трагедії в Одесі: правоохоронці в посиленому режимі arrow

Дев’яті роковини трагедії в Одесі: правоохоронці в посиленому режимі

2 травня 2023 12:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дев’яті роковини трагедії в Одесі: правоохоронці в посиленому режимі
Правоохоронці патрулюють на Куликовому полі. Фото: ГУНП в Одеській області.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі наразі не заплановані масові заходи, проте в місті посилено наряди поліції та інших правоохоронців. Наразі порушень на вулицях не зафіксовано, й ситуація під контролем.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

"Сьогодні в центрі Одеси за порядком слідкують посилені наряди правоохоронців — це співробітники Національної поліції, Нацгвардії та інших сил оборони. Всі заходи, що вживаються правоохоронцями направлені на безпеку жителів та гостей міста. На цю мить порушення недопущені", — зазначив майор поліції, т.в.о.заступника начальника ГУНП в Одеській області Максим  Ахрамеев. 

Майор поліції закликав громадян не ігнорувати сигнал “повітряної тривоги” та дотримуватися вимог воєнного стану та норм чинного законодавства. 

На що поширюється заборона

В поліції нагадали, що на Одещині діє комендантська година з 12 години ночі до 5 години ранку, у цей період часу пересуватися вулицями дозволено тільки за необхідності пройти до укриття під час повітряної тривоги.

  • Заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди.
  • Заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, в Одесі оголосили вирок міліціонеру, причетному до сприяння акцій антимайдану. Фігуранту подій, які сталися 2 травня 2014 року, призначили покарання у вигляді 15 років тюрми та втрати звання полковника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB