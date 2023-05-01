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Річниця одеської трагедії: на Куликове поле пускатимуть через пропускні пункти та по документах

1 травня 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Річниця одеської трагедії: на Куликове поле пускатимуть через пропускні пункти та по документах
Будинок профспілок на Куликовому полі. Фото:ГУНП в Одеській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За правопорядком у центрі міста 2 травня слідкуватимуть правоохоронці, гвардійці та інші представники Сил оборони. Також на місці чергуватимуть рятувальники та карети швидкої допомоги.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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"Вхід на Куликове поле здійснюватиметься через пропускні пункти по документах, що засвідчують особу. Перед відкриттям входу до Куликового поля територію оглянуть вибухотехніки", — зазначили у поліції.

У випадку оголошення "повітряної тривоги" всі громадяни повинні будуть пройти до найближчих укриттів.

У місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації. Вони будуть роз’яснювати громадянам їхні права та обов’язки, а також чинне законодавство України й наслідки його порушення.

На що поширюється заборона

В поліції нагадали, що на Одещині діє комендантська година з 12 години ночі до 5 години ранку, у цей період часу пересуватися вулицями дозволено тільки за необхідності пройти до укриття під час повітряної тривоги.

  • Заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди.
  • Заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу.

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