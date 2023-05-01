До уваги водіїв Одещини: ближнє світло фар можна не вмикати
З 1 травня ближнє світло фар автомобілів поза містом можна не вмикати. Відповідне правило діє відсьогодні до 1 жовтня.
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.
"Шановні водії, відсьогодні можете не вмикати ближнє світло фар поза містом. Відповідно до правил дорожнього руху, з 1 травня до 1 жовтня усім механічним транспортним засобам робити це не обов'язково",— йдеться у повідомленні.
Зазначимо, з 24 квітня Румунія розпочала пломбування транспортних засобів. Нововведення стосується тих автомобілів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.
Нагадаємо, Україна збільшує пропускну спроможність прикордонних переходів з Молдовою, зокрема й на Одещині. Спростити контрольні процедури планують найближчим часом.