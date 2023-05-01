Вниманию водителей Одесской области: ближний свет фар можно не включать

Автомобили на улице Ришельевской. Фото: Новини.LIVE

С 1 мая ближний свет фар автомобилей вне города можно не включать. Соответствующее правило действует с сегодняшнего дня до 1 октября.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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"Уважаемые водители, с сегодняшнего дня можете не включать ближний свет фар вне города. Согласно правилам дорожного движения, с 1 мая по 1 октября всем механическим транспортным средствам делать это не обязательно", — говорится в сообщении.

Отметим, с 24 апреля Румыния приступила к пломбированию транспортных средств. Нововведение касается тех автомобилей, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.

Напомним, Украина увеличивает пропускную способность пограничных переходов с Молдовой, в том числе и в Одесской области. Упростить контрольные процедуры планируется в ближайшее время.