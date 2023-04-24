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Румунія ввела пломбування автомобілів, які перевозять  український товар

24 квітня 2023 12:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Румунія ввела пломбування автомобілів, які перевозять український товар
Черга великовантажних автомобілів. Фото: Укртрансбезпека
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

З 24 квітня Румунія розпочала пломбування транспортних засобів. Нововведення стосується тих автомобілів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

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"Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії",— йдеться у повідомленні.

Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов.

Зазначимо, з 24 квітня в Одесі починає працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ-Одеса.

Нагадаємо, у  підприємців  з'явилася можливість транспортувати експортні та транзитні вантажі у напрямку портів Рені, Галац та Джурджулешти коротшим маршрутом. Новий маршрут запрацював з  25 березня.

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