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До уваги водіїв: де одеські комунальники проводять ремонт на дорогах

3 квітня 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
одеські комунальники проводять ремонт на дорогах
Деякі вулиці міста доведеться об’їжджати
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють виконуватимуть ремонтні роботи на дорогах міста.  Водіїв просять оминати аварійні ділянки.

Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Одеської міської ради.

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Робота з благоустрою та ремонту заплановані на таких вулицях:

  • вул. Ч. Козацтва
  • вул. От. Головатого
  • вул. Базарна
  • вул. С. Ріхтера
  • просп. Олександрівський 
  • вул. Ю. Олеші
  • вул. Б. Хмельницького — очищення дощоприймачів та промивка рукавів.

В комунальному підприємстві  просять водіїв не залишати автотранспорт на решітках дощоприймачів, а також в безпосередній близькості до них. Це ускладнює роботу спецтехніки.

Зазначимо, державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг" оголосила два тендери для обрання підрядників на експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення. Мова йде про Роздільнянський та Білгород-Дністровський райони.

Нагадаємо, в Одесі мають з'явитись додаткові паркувальні майданчики.

Скільки коштує паркування

За годину паркування потрібно заплатити 20 гривень. На паркувальних знаках також інформують про те, що безплатно залишити автівку можна з 18:00 до 09:00.

Диджиталізація паркування має витиснути з одеських доріг людей в яскравих жилетах, які стягують гроші з автомобілістів. Контроль за дотриманням правил лягає на паркувальних інспекторів. Всі гроші, зібрані з цих парковок, надходитимуть до міського бюджету.

Сервіс має інтерфейс, який можна налаштувати для отримання даних про стан паркування: адресу, державний номерний знак транспорту і час, до якого можна паркуватися. Система дозволить онлайн контролювати оплату послуг та дотримання правил дорожнього руху.

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