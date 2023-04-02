У двох районах Одещини на експлуатаційне утримання доріг передбачили пів мільярда гривень

Підрядник відповідатиме за утримання 200 ділянок місцевих доріг

Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг" оголосила два тендери для обрання підрядників на експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення. Мова йде про Роздільнянський та Білгород-Дністровський райони.

Про це йдеться у системі електронних закупівель Prozorro.

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У Роздільнянському районі планується шукати утримувача 107 ділянок доріг, обласного та районного значення, а у Білгород-Дністровському — 84 ділянки.

В першому випадку очікувана вартість закупівлі — 267 мільйонів 525,7 тисячі гривень, а у другому — 262 мільйони 6,6 тисячі гривень. Тож загальна очікувальна вартість закупівлі перевищує пів мільярда гривень.

Працівники компаній-переможців повинні будуть:

Очищувати водовідвідні канави від бруду та сміття в тому числі й вручну.

Ліквідувати пошкодження, руйнування, та деформації покриття доріг.

Утримувати та ремонтувати технічні засоби організації дорожнього руху, тобто металеве бар'єрного огородження.

Очищувати від пилу та бруду всіх дорожніх знаків крім інформаційно-вказівних.

Фарбувати опори дорожніх знаків сталевих, діаметром.

Утримувати дороги взимку.

Обидва аукціони відбудуться 11 квітня.

Нагадаємо, у рамках експлуатаційного утримання доріг Одеської області продовжуються роботи з ліквідації ямковості та деформацій дорожнього полотна. Погіршення стану доріг виникли внаслідок осінньо-зимового періоду та збільшення інтенсивності руху на автошляхах.