Одеситам повідомили, де не слід сьогодні паркувати авто

В місті тривають ремонтні роботи

Сьогодні, 30 березня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут, адже на деяких вулицях через ремонт можуть бути затори.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Академіка Сахарова — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;

Хаджибейська дорога — очищення канави;

вул. Ядова, 61Б — встановлення антивандального люка;

вул. Паркова/вул. Грушевського — ремонт дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.

Також дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м. Ізмаїл та с. Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) можна двома дорогами.