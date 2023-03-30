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Одеситам повідомили, де не слід сьогодні паркувати авто

30 березня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В місті тривають ремонтні роботи
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 30 березня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут, адже на деяких вулицях через ремонт можуть бути затори.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Академіка Сахарова — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
  • Хаджибейська дорога — очищення канави;
  • вул. Ядова, 61Б — встановлення антивандального люка;
  • вул. Паркова/вул. Грушевського — ремонт дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.  

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що  сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.  

Також дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м. Ізмаїл та с. Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) можна двома дорогами.

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