Одеситам повідомили, де не слід сьогодні паркувати авто
Сьогодні, 30 березня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут, адже на деяких вулицях через ремонт можуть бути затори.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
-
Українські військові зможуть демобілізовуватися за власним бажанням: кого стосується
-
Камілла у тіарі та намисті Єлизавети II підкорила німців на офіційному прийомі
-
"Велика проблема": Циганков зіткнувся з цим в Іспанії
-
Колишня бранка концтабору "Аушвіц" стала зіркою TikTok
-
В Одесі встановлять табличку ЮНЕСКО: де саме
-
Експосадовець Генштабу спрогнозував час відновлення росіянами наступу на Вугледар
-
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару
-
Від каверів з мільйонами переглядів до своїх пісень: українські рокери зворушили потужним треком
-
З Чехії в Україну їдуть комплекси ППО Viktor
-
Українці на тлі війни активно відкривали новий бізнес: де найбільше та в яких сферах
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Академіка Сахарова — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
- Хаджибейська дорога — очищення канави;
- вул. Ядова, 61Б — встановлення антивандального люка;
- вул. Паркова/вул. Грушевського — ремонт дощоприймачів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.
Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.
Також дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м. Ізмаїл та с. Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) можна двома дорогами.