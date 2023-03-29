На Одещині ремонтують дороги, що ведуть до двох портів

Автошляхом рухаються вантажівки з товарами на експорт

У зв'язку зі збільшенням транспортного потоку вантажних автомобілів в Ізмаїльському районі стан дорожнього покриття автошляхів значно погіршився. Вже розпочали ремонтні роботи на дорогах, що ведуть до порту.

Про це повідомив начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

"В Ізмаїльському районі питання стану автомобільних шляхів вже набуло надважливого значення. Саме ними відбувається транспортування вантажу до Ізмаїльського та Ренійського портів, пункту пропуску біля с.Орлівка, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України працюють понаднормово, забезпечуючи можливість ввезення та вивезення вантажів водним шляхом", — зазначив Родіон Абашев.

Де ремонтують дороги

Вже розпочато на автошляху С16001 Ізмаїл — Лощинівка — Каланчак — /Т-16-06/ на вул.Єдності в місті Ізмаїл та на ділянці між містом Ізмаїл та селом Лощинівка (Сафʼянівська ОТГ). Також планується розпочати найближчим часом на С-162008 Котловина — Новосільське (Ренійська ОТГ).

Зазначимо, працівники Служби автомобільних доріг ліквідують на автошляхах ями та вибоїни, що виникли під час зимової негоди. В пріоритеті — дороги стратегічного значення.

Також на міжнародній трасі Одеса — Рені планують облаштувати місця для відстою транспорту. В Службі автомобільних доріг вже готують відповідні проєкти.

Тим часом відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.