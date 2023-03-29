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На Одещині ремонтують дороги, що ведуть до двох портів

29 березня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Автошляхом рухаються вантажівки з товарами на експорт
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку зі збільшенням транспортного потоку вантажних автомобілів в Ізмаїльському районі стан дорожнього покриття автошляхів значно погіршився. Вже розпочали ремонтні роботи на дорогах, що ведуть до порту.

Про це повідомив начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

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"В Ізмаїльському районі питання стану автомобільних шляхів вже набуло надважливого значення. Саме ними відбувається транспортування вантажу до Ізмаїльського та Ренійського портів, пункту пропуску біля с.Орлівка, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України працюють понаднормово, забезпечуючи можливість ввезення та вивезення вантажів водним шляхом", — зазначив Родіон Абашев.

На Одещині ремонтують дороги що ведуть до двох портів

Де ремонтують дороги

Вже розпочато на автошляху С16001 Ізмаїл — Лощинівка — Каланчак — /Т-16-06/ на вул.Єдності в місті Ізмаїл та на ділянці між містом Ізмаїл та селом Лощинівка (Сафʼянівська ОТГ). Також планується розпочати найближчим часом на С-162008 Котловина — Новосільське (Ренійська ОТГ).

На Одещині ремонтують дороги що ведуть до двох портів

Зазначимо, працівники Служби автомобільних доріг ліквідують на автошляхах ями та вибоїни, що виникли під час зимової негоди. В пріоритеті — дороги стратегічного значення.

Також на міжнародній трасі Одеса — Рені планують облаштувати місця для відстою транспорту. В Службі автомобільних доріг вже готують відповідні проєкти.

Тим часом відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт. 

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