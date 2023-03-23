На автошляхах Одещини ремонтують дорогу в порт

Водіїв закликають бути обачними

В Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.

Які роботи виконують

відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження;

прибирають сміття в смугах відведення автодоріг та на зупинках;

прибирають сторонні предмети з проїзної частини та очищуємо її від сміття;

очищують русла штучних споруд, для забезпечення сталого водовідведення;

ліквідовують порослі та чагарники;

відновлюють та встановлюємо попереджувальні дорожні знаки;

очищують дорожні знаки від бруду.

"Просимо водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху та бути особливо обачними у місцях проведення дорожніх робіт", — йдеться в повідомленні.

Також дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м.Ізмаїл та с.Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) можна двома дорогами.

Автомобільна дорога М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) наразі один з надважливих експортних та портових маршрутів, через яку щодня проходять близько 20 тисяч авто на добу. (КПП "Рені-Джуржулешти", Ізмаїльский, Ренійський порти та паромна переправа "Орлівка").

Нагадаємо, дві системи зважування в русі WIM введено в експлуатацію. Вони починають контролювати та штрафувати порушників на автомобільних дорогах державного значення Одеської області.