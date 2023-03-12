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До уваги водіїв: альтернативний маршрут об’їзду заторів на трасі Одеса-Рені

12 березня 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Альтернативний маршрут об’їзду заторів на трасі Одеса - Рені
Скупчення вантажівок можна об’їхати через альтернативний маршрут
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м.Ізмаїл та с.Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) можна двома дорогами.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

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"Для уникнення збільшення заторів та транзитного транспорту пропонуємо об'їзд через м.Болград, для тих хто прямує до КПП, порту в м.Рені та до паромної переправи в с.Орлівка по таким автомобільним дорогам:

  • Т–16–06 КПП ''Виноградівка'' –Болград–/М-15/;
  • Т–16–31 КПП ''Табаки'' – Болград – /М-15/.

Обидві автомобільні дороги (Т-16-06 та Т-16-31) знаходяться у задовільному експлуатаційному стані", — йдеться у повідомленні.

Маршрут зображений на карті, що наведена нижче.

Нагадаємо, автомобільна дорога М-15 Одеса-Рені ( на м.Бухарест) наразі один з надважливих експортних та портових маршрутів, через яку щодня проходять близько 20 тисяч авто на добу. (КПП "Рені-Джуржулешти", Ізмаїльский, Ренійський порти та паромна переправа "Орлівка").

Зазначимо, дві системи зважування в русі WIM введено в експлуатацію. Вони починають контролювати та штрафувати порушників на автомобільних дорогах державного значення Одеської області.

Де встановили комплекси

  • Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші – /М-15/, поблизу с.Шабо;
  • Т-16-27 КПП "Серпневе" – Тарутине – Арциз – Сарата, поблизу смт Сарата.

Що таке система зважування в русі WIM

Система Weigh-in-Motion передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Система повністю перекриває проїзну частину. Спеціальне обладнання монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній металевій фермі. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — вагу, габарити, швидкість, номерні знаки.

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