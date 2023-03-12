Вниманию водителей: альтернативный маршрут объезда пробок на трассе Одесса-Рени
Дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи г. Измаил и с. Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
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"Во избежание увеличения пробок и транзитного транспорта предлагаем объезд через г.Болград, для тех, кто направляется в КПП, порт в г.Рени и паромную переправу в с.Орловка по таким автомобильным дорогам:
- Т-16-06 КПП "Виноградовка"-Болград-/М-15/;
- Т-16-31 КПП "Табак" - Болград - /М-15/.
Обе автомобильные дороги (Т-16-06 и Т-16-31) находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии", — говорится в сообщении.
Маршрут изображен на нижеприведенной карте.
Напомним, автомобильная дорога М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) сейчас один из сверхважных экспортных и портовых маршрутов, через которую ежедневно проходят около 20 тысяч авто в сутки. (КПП "Рени-Джуржулешты", Измаильский, Ренийский порты и паромная переправа "Орловка").
Отметим, две системы взвешивания в движении WIM введены в эксплуатацию. Они начинают контролировать и штрафовать нарушителей на автомобильных дорогах государственного значения в Одесской области.
Где установили комплексы
- Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши – /М-15/, вблизи с.Шабо;
- Т-16-27 КПП "Августовское" – Тарутино – Арциз – Сарата, вблизи пгт Сарата.
Что такое система взвешивания в движении WIM
Система Weigh-in-Motion предусматривает круглосуточный мониторинг погрузки транспорта на дорогу. Система полностью перекрывает проезжую часть. Специальное оборудование монтируется в дорожном покрытии и над дорогой на специальной металлической ферме. Датчики фиксируют параметры транспортного средства — вес, габариты, скорость, номерные знаки.