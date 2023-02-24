На автодорогах Одещини запрацювали нові WIM-комплекси: що варто знати водіям

Система працюватиме цілодобово

Дві системи зважування в русі WIM введено в експлуатацію. Вони починають контролювати та штрафувати порушників на автомобільних дорогах державного значення Одеської області.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Де встановили комплекси

Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші – /М-15/, поблизу с.Шабо;

Т-16-27 КПП "Серпневе" – Тарутине – Арциз – Сарата, поблизу смт Сарата.

Що таке система зважування в русі WIM

Система Weigh-in-Motion передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Система повністю перекриває проїзну частину. Спеціальне обладнання монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній металевій фермі. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — вагу, габарити, швидкість, номерні знаки.

"Основна мета WIM — прибрати перевантажені вантажівки з українських доріг, без зупинки транспортного потоку. Адже без належного контролю за навантаженням проблеми зі колійностями, ямами та вибоїнами на дорогах з'являтимуться знову", — йдеться в повідомленні.

Система не лише фіксує перевантаження, а також структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг.

За порушення габаритно-вагових норм діють такі штрафи:

від 5 % до 10 % — 8 500 грн;

від 10 % до 20 % — 17 000 грн;

від 20% до 30 % — 34 000 грн;

понад 30 % встановленої норми — 51 000 грн.

Перевірити наявність винесених постанов щодо адмінправопорушень можна за посиланням.

Також до введення в експлуатацію готується перший мостовий WIM в Україні, на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса (міст через Хаджибейський лиман). Через перебої зі зв’язком та електроенергію налаштування даного WIM потребує більше часу, ніж звичайно.

Нагадаємо, попри те, що на трасі Одеса — Рені відкрили рух через залізничний переїзд на автомобільній дорозі М-15, біля Сарати Одеської області, проблема повністю не вирішена. Через війну логістичні шляхи перезавантажені й затори можуть сягати кількох кілометрів.