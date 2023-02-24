На автодорогах Одещини запрацювали нові WIM-комплекси: що варто знати водіям
Дві системи зважування в русі WIM введено в експлуатацію. Вони починають контролювати та штрафувати порушників на автомобільних дорогах державного значення Одеської області.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.
-
Нейромережа згенерувала, як виглядатиме Київ після перемоги
-
Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну
-
На відновлення України після війни знадобиться $700 млрд, — Transparency International
-
Камалія презентувала кліп на пісню "Світло є!", в якому з'явились її чоловік та доньки
-
Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України
-
"Це шлях до миру": Боррель відреагував на резолюцію ООН щодо України
-
До Києва приїхав прем'єр-міністр Польщі
-
У Херсоні обстріляли пологове відділення та теплоелектростанцію: ситуація за добу
-
Елтон Джон пожертвує Україні 125 тисяч доларів: на що підуть гроші
-
Реформування української митниці: що планує втілити уряд
Де встановили комплекси
- Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші – /М-15/, поблизу с.Шабо;
- Т-16-27 КПП "Серпневе" – Тарутине – Арциз – Сарата, поблизу смт Сарата.
Що таке система зважування в русі WIM
Система Weigh-in-Motion передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Система повністю перекриває проїзну частину. Спеціальне обладнання монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній металевій фермі. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — вагу, габарити, швидкість, номерні знаки.
"Основна мета WIM — прибрати перевантажені вантажівки з українських доріг, без зупинки транспортного потоку. Адже без належного контролю за навантаженням проблеми зі колійностями, ямами та вибоїнами на дорогах з'являтимуться знову", — йдеться в повідомленні.
Система не лише фіксує перевантаження, а також структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг.
За порушення габаритно-вагових норм діють такі штрафи:
- від 5 % до 10 % — 8 500 грн;
- від 10 % до 20 % — 17 000 грн;
- від 20% до 30 % — 34 000 грн;
- понад 30 % встановленої норми — 51 000 грн.
Перевірити наявність винесених постанов щодо адмінправопорушень можна за посиланням.
Також до введення в експлуатацію готується перший мостовий WIM в Україні, на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса (міст через Хаджибейський лиман). Через перебої зі зв’язком та електроенергію налаштування даного WIM потребує більше часу, ніж звичайно.
Нагадаємо, попри те, що на трасі Одеса — Рені відкрили рух через залізничний переїзд на автомобільній дорозі М-15, біля Сарати Одеської області, проблема повністю не вирішена. Через війну логістичні шляхи перезавантажені й затори можуть сягати кількох кілометрів.