На автодорогах Одесщины заработали новые WIM-комплексы: что нужно знать водителям

Система будет работать круглосуточно

Две системы взвешивания в движении WIM введены в эксплуатацию. Они начинают контролировать и штрафовать нарушителей на автомобильных дорогах государственного значения в Одесской области.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Где установили комплексы

Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши – /М-15/, вблизи с.Шабо;

Т-16-27 КПП "Августовское" — Тарутино — Арциз — Сарата, вблизи пгт Сарата.

Что такое система взвешивания в движении WIM

Система Weigh-in-Motion предусматривает круглосуточный мониторинг погрузки транспорта на дорогу. Система полностью перекрывает проезжую часть. Специальное оборудование монтируется в дорожном покрытии и над дорогой на специальной металлической ферме. Датчики фиксируют параметры транспортного средства — вес, габариты, скорость, номерные знаки.

"Основная цель WIM — убрать перегруженные грузовики с украинских дорог, без остановки транспортного потока. Ведь без должного контроля за нагрузкой проблемы с путями, ямами и рытвинами на дорогах будут появляться снова", — говорится в сообщении.

Система не только фиксирует перегрузку, но также структурирует данные о трафике на конкретных участках автомобильных дорог.

За нарушение габаритно-весовых норм действуют следующие штрафы:

от 5% до 10% — 8500 грн;

от 10% до 20% — 17 000 грн;

от 20% до 30% — 34 000 грн;

свыше 30% установленной нормы — 51 000 грн.

Проверить наличие вынесенных постановлений по админправонарушениям можно по ссылке.

Также к вводу в эксплуатацию готовится первый мостовой WIM в Украине на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса (мост через Хаджибейский лиман). Из-за перебоев со связью и электроэнергии настройка WIM требует больше времени, чем обычно.

Напомним, несмотря на то, что на трассе Одесса — Рени открыли движение из-за железнодорожного переезда на автомобильной дороге М-15, возле Сараты Одесской области, проблема полностью не решена. В результате логистические пути перезагружены и пробки могут достигать нескольких километров.