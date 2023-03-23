На дорогах Одесчины ремонтируют дорогу в порт

Водителей призывают быть осмотрительными

В Одесской области начались работы по ликвидации ям и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и те, которые соединяют Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

Какие работы выполняют

восстанавливают поврежденное барьерное ограждение;

убирают мусор в полосах отвода автодорог и на остановках;

убираем посторонние предметы с проезжей части и очищаем ее от мусора;

очищают русла искусственных сооружений для обеспечения устойчивого водоотведения;

ликвидируют поросли и кустарники;

восстанавливаем и устанавливаем упреждающие дорожные знаки;

очищают дорожные знаки от грязи.

"Просим водителей соблюдать Правил дорожного движения и быть особенно осмотрительными в местах проведения дорожных работ", — говорится в сообщении.

Также дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.

Автомобильная дорога М-15 Одесса-Рени (на Бухаресте) сейчас один из важных экспортных и портовых маршрутов, через которую ежедневно проходят около 20 тысяч авто в сутки. (КПП "Рени-Джуржулешты", Измаильский, Ренийский порты и паромная переправа "Орловка").

Напомним, две системы взвешивания в движении WIM введены в эксплуатацию. Они начинают контролировать и штрафовать нарушителей на автомобильных дорогах государственного значения в Одесской области.