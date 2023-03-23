На дорогах Одесчины ремонтируют дорогу в порт
В Одесской области начались работы по ликвидации ям и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
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К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и те, которые соединяют Одесскую область с другими областями и соседними государствами.
Какие работы выполняют
- восстанавливают поврежденное барьерное ограждение;
- убирают мусор в полосах отвода автодорог и на остановках;
- убираем посторонние предметы с проезжей части и очищаем ее от мусора;
- очищают русла искусственных сооружений для обеспечения устойчивого водоотведения;
- ликвидируют поросли и кустарники;
- восстанавливаем и устанавливаем упреждающие дорожные знаки;
- очищают дорожные знаки от грязи.
"Просим водителей соблюдать Правил дорожного движения и быть особенно осмотрительными в местах проведения дорожных работ", — говорится в сообщении.
Также дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.
Автомобильная дорога М-15 Одесса-Рени (на Бухаресте) сейчас один из важных экспортных и портовых маршрутов, через которую ежедневно проходят около 20 тысяч авто в сутки. (КПП "Рени-Джуржулешты", Измаильский, Ренийский порты и паромная переправа "Орловка").
Напомним, две системы взвешивания в движении WIM введены в эксплуатацию. Они начинают контролировать и штрафовать нарушителей на автомобильных дорогах государственного значения в Одесской области.