Міжнародну трасу Одеса-Рені планують розширити на кількох ділянках

Через збільшення вантажного транспорту дорога почала зазнавати руйнувань

На міжнародній трасі Одеса - Рені планують облаштувати місця для відстою транспорту. В Службі автомобільних доріг вже готують відповідні проєкти.

Про це журналісту Новини.LIVE повідомив в.о. начальника САД в Одеській області Андрій Донченко.

За його словами, одна із проблем цієї траси це не тільки перевантаження, але й відсутність місць для відстою в межах цієї дороги. Тому нині першочергове завдання для САД це будівництво нових майданчиків для великовантажного транспорту.

"Служба автомобільних доріг сьогодні займається відведенням землі та проєктуванням даних об’єктів. На таких майданчиках водії зможуть зачекати на свою чергу і дістатися до КПП або у порт",— зазначив Андрій Донченко.

Крім того, на цій трасі планують реалізувати ще один проєкт. Мова йде про розширення окремих ділянок дороги "Одеса-Рені". Це є вимушена міра, бо дорогу ремонтували та будували з розрахунку експлуатації в мирний час. Втім, життя внесло свої корективи: транспортний потік на ній збільшився в кілька разів.

"У планах розширення найінтенсивніших ділянок руху: це "КПП Одеса (в’їзд до Одеси) – Маяки", "Ізмаїл-Рені", "Кирнички-Ізмаїл",— розказав Андрій Донченко

Ремонт цих ділянок в САД планують презентувати як проєкти Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України. Можливо, до їх реалізації вдасться залучили європейських партнерів.

Нагадаємо, відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.

Фото:Біляївка.City