Международную трассу Одесса-Рени планируют расширить на нескольких участках
На международной трассе Одесса – Рени планируют обустроить места для отстоя транспорта. В службе автомобильных дорог уже готовят соответствующие проекты.
Об этом журналисту Новини.LIVE сообщил и.о. начальника САД в Одесской области Андрей Донченко.
-
Венгрия "за" прекращение огня, но не поддерживает продолжение оккупации территорий Украины, — МИД
-
Исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклифф готовится впервые стать отцом
-
В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела многоэтажки
-
Враг продолжает держать на боевом дежурстве в Черном море военные корабли
-
Украинцев предупредили о сходе лавин: в каких горных регионах существует опасность
-
Открытие бегового сезона: ради кого бежали "десятку несокрушимости"
-
Жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху
-
путин заявил об идее создания "глобального НАТО": какие страны туда будут входить
-
В Луганской области оккупанты уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах
-
Телескоп Hubble сделал снимок галактической медузы: впечатляющие фото
По его словам, одна из проблем этой трассы – это не только перегрузка, но и отсутствие мест для отстоя в пределах этой дороги. Поэтому сейчас первоочередной задачей для САД является строительство новых площадок для большегрузного транспорта.
"Служба автомобильных дорог сегодня занимается отводом земли и проектированием данных объектов. На таких площадках водители смогут подождать свою очередь и добраться до КПП или в порт", — отметил Андрей Донченко.
Кроме того, на этой трассе планируется реализовать еще один проект. Речь идет о расширении отдельных участков дороги "Одесса-Рени". Это вынужденная мера, потому что дорогу ремонтировали и строили из расчета эксплуатации в мирное время. Впрочем, жизнь внесла свои коррективы: транспортный поток на ней увеличился в несколько раз.
"В планах расширения самых интенсивных участков движения: это "КПП Одесса (въезд в Одессу) - Маяки", "Измаил-Рени", "Кирнички-Измаил", — рассказал Андрей Донченко.
Ремонт этих участков в САД планируется презентовать как проекты Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины. Возможно, к их реализации удастся привлечь европейских партнеров.
Напомним, отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.
Фото:Беляевка.City