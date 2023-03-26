Международную трассу Одесса-Рени планируют расширить на нескольких участках

Из-за увеличения грузового транспорта дорога начала разрушаться

На международной трассе Одесса – Рени планируют обустроить места для отстоя транспорта. В службе автомобильных дорог уже готовят соответствующие проекты.

Об этом журналисту Новини.LIVE сообщил и.о. начальника САД в Одесской области Андрей Донченко.

По его словам, одна из проблем этой трассы – это не только перегрузка, но и отсутствие мест для отстоя в пределах этой дороги. Поэтому сейчас первоочередной задачей для САД является строительство новых площадок для большегрузного транспорта.

"Служба автомобильных дорог сегодня занимается отводом земли и проектированием данных объектов. На таких площадках водители смогут подождать свою очередь и добраться до КПП или в порт", — отметил Андрей Донченко.

Кроме того, на этой трассе планируется реализовать еще один проект. Речь идет о расширении отдельных участков дороги "Одесса-Рени". Это вынужденная мера, потому что дорогу ремонтировали и строили из расчета эксплуатации в мирное время. Впрочем, жизнь внесла свои коррективы: транспортный поток на ней увеличился в несколько раз.

"В планах расширения самых интенсивных участков движения: это "КПП Одесса (въезд в Одессу) - Маяки", "Измаил-Рени", "Кирнички-Измаил", — рассказал Андрей Донченко.

Ремонт этих участков в САД планируется презентовать как проекты Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины. Возможно, к их реализации удастся привлечь европейских партнеров.

Напомним, отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.

Фото:Беляевка.City