В Одеській області розпочалась перевірка доріг на готовність до літа

Перевірка триватиме з 27-го березня по 30-го квітня

Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Підготовчий етап

Зараз триває підготовчий етап, під час якого визначається склад комісії, графіки комісійних обстежень, проводиться підготовка виробничих баз та спеціальної дорожньої техніки. З 27-го березня розпочнеться практичний етап, який триватиме до 30-го квітня.

Детальна перевірка доріг

Під час практичного етапу інспектори відділу безпеки дорожнього руху фіксуватимуть ямковість, осідання, колійність проїзної частини, узбіч, тротуарів, видимість технічних засобів організації дорожнього руху, розмітки, справність вуличного освітлення та інші параметри.

"Усі недоліки інспектори відділу безпеки дорожнього руху внесуть в акти і передадуть в обслуговуючі організації для виправлення. У разі не виконання приписів, посадових осіб відповідальних за експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі буде притягнуто до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.

Також дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м.Ізмаїл та с.Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) можна двома дорогами.

Автомобільна дорога М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) наразі один з надважливих експортних та портових маршрутів, через яку щодня проходять близько 20 тисяч авто на добу. (КПП "Рені-Джуржулешти", Ізмаїльский, Ренійський порти та паромна переправа "Орлівка").