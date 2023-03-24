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В Одесской области началась проверка дорог на готовность к лету

24 марта 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Проверка продлится с 27 марта по 30 апреля
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Подготовительный этап

Сейчас идет подготовительный этап, во время которого определяется состав комиссии, графики комиссионных обследований, проводится подготовка производственных баз и специальной дорожной техники. С 27 марта начнется практический этап, который продлится до 30 апреля.

Подробная проверка дорог

Во время практического этапа инспекторы отдела безопасности дорожного движения будут фиксировать ямочность, оседание, путешествие проезжей части, обочины, тротуары, видимость технических средств организации дорожного движения, разметки, исправность уличного освещения и другие параметры.

"Все недостатки инспекторы отдела безопасности дорожного движения внесут в акты и передадут в обслуживающие организации для исправления. В случае не выполнения предписаний, должностные лица ответственные за эксплуатационное содержание улично-дорожной сети будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

Также дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.

Автомобильная дорога М-15 Одесса-Рени (на Бухаресте) сейчас один из важных экспортных и портовых маршрутов , через которую ежедневно проходят около 20 тысяч авто в сутки. (КПП "Рени-Джуржулешты", Измаильский, Ренийский порты и паромная переправа "Орловка").

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