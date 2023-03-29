В Одесской области ремонтируют дороги, ведущие к двум портам
В связи с увеличением транспортного потока грузовых автомобилей в Измаильском районе состояние дорожного покрытия дорог значительно ухудшилось. Уже приступили к ремонтным работам на дорогах, ведущих в порт.
Об этом сообщил начальник Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.
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"В Измаильском районе вопрос состояния автомобильных путей уже приобрел сверхважное значение. Именно ими происходит транспортировка груза в Измаильский и Ренийский порты, пункт пропуска возле с. Орловка, которые в условиях полномасштабной агрессии россии против Украины работают сверхурочно, обеспечивая возможность ввоза и вывоза грузов", — отметил Родион Абашев.
Где ремонтируют дороги
Уже начат на автодороге С16001 Измаил — Лощиновка — Каланчак — /Т-16-06/ на ул. Единства в городе Измаил и на участке между городом Измаил и селом Лощиновка (Сафьяновская ОТГ). Также планируется начать в ближайшее время на С-162008 Котловина — Новосельское (Ренийская ОТГ).
Отметим, работники Службы автомобильных дорог ликвидируют на дорогах ямы и выбоины, возникшие во время зимней непогоды. В приоритете дороги стратегического значения.
Также на международной трассе Одесса — Рени планируют обустроить места для отстоя транспорта. В службе автомобильных дорог уже готовят соответствующие проекты.
Между тем отдел безопасности дорожного движения Одесской области начал сезонную проверку готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.