На Одещині відремонтують автошляхи з високою інтенсивністю руху
Працівники Служби автомобільних доріг ліквідують на автошляхах ями та вибоїни, що виникли під час зимової негоди. В пріоритеті — дороги стратегічного значення.
Про це журналістам Новини. LIVE повідомив в.о. начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Андрій Донченко.
-
Ані Лорак почали ненавидіти в росії: перший за рік війни концерт співачки раптово скасували
-
За пів року у світі різко зріс інтерес до сексуальної експлуатації українських біженців
-
У Львові СБУ затримала жінку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ
-
В Україні конфісковуватимуть "неефективні" землі для передачі ветеранам
-
МЗС України просить ООН не давати "незбалансовані" оцінки у справі УПЦ МП
-
Аліна Гросу розповіла, чому пропала з соцмереж та скільки витрачає в місяць на життя у США
-
Спортсмени Київської області здобули 306 нагород за два місяці
-
У рф застрелився командир десантників Дмитро Лисицький: що відомо
-
Дружина Павліка з синцями під очима розповіла про самопочуття після пластичних операцій: фото
-
Як каратимуть українських ухилянтів, які втекли за кордон
"Цього року нам пощастило, зима була теплою та лояльною для нас. Дорожні служби рідко залучалися. Того матеріалу, зокрема, солі й піску виявилося вдосталь ще й залишилося на наступний сезон. Нині дорожники вже виконують ямковий ремонт, наносять розмітку. Головне — підтримати те, що є у проїзному стані", — зазначив Андрій Донченко.
Станом на сьогодні тривають ремонтні роботи на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До таких автодоріг, насамперед відносяться експортні, портові маршрути, й такі, що сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.
"Сьогодні найбільше потребують ремонту такі міжнародні траси, як: "Київ – Одеса", "Одеса-Рені", "Одеса-Миколаїв", "Одеса-Чорноморськ". На них завжди був великий трафік, а із початку дії зернової угоди лише збільшився",— повідомив Андрій Донченко.
Зазначимо, наразі працівники дорожньої служби також відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження, прибирають сміття в смугах відведення автодоріг та на зупинках, а також сторонні предмети з проїзної частини. Крім того, очищують русла штучних споруд, для забезпечення сталого водовідведення, ліквідовують порослі та чагарники.
Також будуть встановлені попереджувальні дорожні знаки. де у цьому є потреба. Всі роботи проводяться виключно в рамках експлуатаційного утримання.
Нагадаємо, на міських дорогах Одеси сьогодні заплановані ремонтні роботи. Водіїв просять прибрати автомобілі із ділянок, де проходить благоустрій.