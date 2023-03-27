На Одещині відремонтують автошляхи з високою інтенсивністю руху

Ремонт вже триває на автомобільних дорогах державного значення

Працівники Служби автомобільних доріг ліквідують на автошляхах ями та вибоїни, що виникли під час зимової негоди. В пріоритеті — дороги стратегічного значення.

Про це журналістам Новини. LIVE повідомив в.о. начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Андрій Донченко.

"Цього року нам пощастило, зима була теплою та лояльною для нас. Дорожні служби рідко залучалися. Того матеріалу, зокрема, солі й піску виявилося вдосталь ще й залишилося на наступний сезон. Нині дорожники вже виконують ямковий ремонт, наносять розмітку. Головне — підтримати те, що є у проїзному стані", — зазначив Андрій Донченко.

Станом на сьогодні тривають ремонтні роботи на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До таких автодоріг, насамперед відносяться експортні, портові маршрути, й такі, що сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.

"Сьогодні найбільше потребують ремонту такі міжнародні траси, як: "Київ – Одеса", "Одеса-Рені", "Одеса-Миколаїв", "Одеса-Чорноморськ". На них завжди був великий трафік, а із початку дії зернової угоди лише збільшився",— повідомив Андрій Донченко.

Зазначимо, наразі працівники дорожньої служби також відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження, прибирають сміття в смугах відведення автодоріг та на зупинках, а також сторонні предмети з проїзної частини. Крім того, очищують русла штучних споруд, для забезпечення сталого водовідведення, ліквідовують порослі та чагарники.

Також будуть встановлені попереджувальні дорожні знаки. де у цьому є потреба. Всі роботи проводяться виключно в рамках експлуатаційного утримання.

Нагадаємо, на міських дорогах Одеси сьогодні заплановані ремонтні роботи. Водіїв просять прибрати автомобілі із ділянок, де проходить благоустрій.