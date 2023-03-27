В Одесской области отремонтируют автодороги с высокой интенсивностью движения

Ремонт уже продолжается на автомобильных дорогах государственного значения

Работники Службы автомобильных дорог ликвидируют на дорогах ямы и выбоины, возникшие во время зимней непогоды. В приоритете дороги стратегического значения.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил и.о. начальника службы автомобильных дорог в Одесской области Андрей Донченко.

"В этом году нам повезло, зима была теплой и лояльной для нас. Дорожные службы редко привлекались. Того материала, в частности, соли и песка оказалось достаточно еще и осталось на следующий сезон. Сейчас дорожники уже выполняют ямочный ремонт, наносят разметку. Главное — поддержать то что есть в проездном состоянии", — отметил Андрей Донченко.

На сегодня продолжаются ремонтные работы на автодорогах с высокой интенсивностью движения. К таким автодорогам, прежде всего, относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

"Сегодня больше всего нуждаются в ремонте такие международные трассы, как: "Киев-Одесса", "Одесса-Рени", "Одесса-Николаев", "Одесса-Черноморск". На них всегда был большой трафик, а с начала действия зернового соглашения только увеличился", — сообщил Андрей Донченко.

Отметим, работники дорожной службы также восстанавливают поврежденное барьерное ограждение, убирают мусор в полосах отвода автодорог и на остановках, а также посторонние предметы из проезжей части. Кроме того, очищают русла искусственных сооружений для обеспечения устойчивого водоотведения, ликвидируют поросли и кустарники.

Также будут установлены упреждающие дорожные знаки, где в этом есть потребность. Все работы производятся исключительно в рамках эксплуатационного содержания.

Напомним, на городских дорогах Одессы сегодня запланированы ремонтные работы. Водителей просят убрать автомобили с участков, где проходит благоустройство.