Розбудова та відновлення зруйнованих об'єктів в Одеській області

В Одеській області формується регіональна філія Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

На початку січня 2023 року було створено Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Воно відповідатиме за реалізацію проєктів відбудови країни. Аби уникнути хаотичності, всі робочі процеси будуть оптимізовані. До реалізації проєктів відновлення долучаться також іноземні донори. Що саме планують будувати, відновлювати та розвивати на Одещині?

Відповіді на ці та інші питання журналісти Новини.LIVE дізнавалися у в.о. начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Андрія Донченка.

— Знаємо, що нове Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України створюється на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автомобільних доріг. Чому на базі цих установ?

— За попередні роки ці агентства себе зарекомендували як надійні. Вони якісно та ефективно виконують покладені на них задачі. На базі Укравтодору втілюються дві ключові реформи — антикорупційна та реформа закупівель. Крім того, вищезазначені агентства мають досвід реалізації проєктів за кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Зокрема, йдеться про будівництво міжнародних доріг, які сполучають Україну із Європейським Союзом. Такі проєкти реалізовувалися в Київській, Житомирській та Львівській областях. Побудовані об’єкти відрізняються не лише масштабністю, але й обсягом виконаних робіт та фінансування. Під час реалізації таких проєктів інвестор прописує певні вимоги. Саме Укравтодор розуміє, як виконати їх, щоб не було жодних збоїв.

— Чому необхідно було створювати нове агентство, ці ж завдання з відновлення країни могли виконувати ті служби та департаменти, які раніше працювали?

— Укравтодор має найбільш потужні представництва у регіонах. Саме його команда у 2021 році випустила перші інфраструктурні євробонди з рекордно низькою ставкою в доларі, а це, безумовно, питання довіри та інституційної спроможності. Сьогодні Укравтодор — це балансоутримувач доріг загального користування державного значення. Ми могли їх будувати, ремонтувати планувати та проєктувати. Якщо говоримо про нове агентство, то до його сфери діяльності будуть віднесені адміністративні будівлі, житлові, комплекс з водо-, тепло-, газо-, електрооб’єктів, мостові споруди. Відповідно, агентства інфраструктурних проєктів та автомобільних доріг, об’єднавшись, зможуть у найкоротші терміни, завдяки наявному ресурсу (технічному та людському) виконати завдання з відбудови внаслідок російської агресії зруйнованих об’єктів.

— Чи є вже розрахунки скільки часу буде відводитися на ремонт та відновлення того чи іншого об’єкта?

— Такі питання будуть вирішуватися індивідуально по кожному об’єкту. Ми розуміємо, що в Одеській області є один такий великий зруйнований цивільний об’єкт. Наразі йде підготовка документальна і технічна до реалізації його відновлення. Звичайно, коли будуть конкретні завдання, тоді вкажуть і терміни виконання робіт. Все залежатиме від фінансування на цей рік. Певна річ, що всіх цікавить, аби це було оперативно, швидко та якісно. Саме тому до цього агентства буде прикута особлива увага. Дуже велика відповідальність на кожному із членів команди.

— Для швидкої та якісної відбудови необхідно організувати команду професіоналів, які матимуть повне розуміння усіх масштабів руйнувань, потребу населення, бачення планів розвитку. По суті, це люди із різних галузей об’єднаних спільною метою. На скільки сьогодні сформована така команда в Одеській області?

— Реформа в самому державному агентстві вже відбулася, змінилася назва, штатна кількість людей, збільшилися повноваження. Сьогодні відбувається процес набору кваліфікованих кадрів, вірніше добору, бо вони є. Після того, як буде реформована і Служба автомобільних доріг, ми будемо збільшувати кадровий потенціал. Він у нас вже є, бо із декотрими з них ми працюємо за окремими договорами.

Нове агентство буде функціонувати по Одеській області як регіональна філія. Станом на сьогодні в Службі автомобільних доріг працює 73 співробітники. Збільшення штату залежатиме від багатьох факторів, зокрема, кількості об’єктів для відновлення, які будуть визначені пріоритетом у нашій області.

— Звідки надходитиме фінансування на відновлення зруйнованих об’єктів? Чи було вже планування, скільки треба грошей і чи вистачить їх?

— У державному бюджеті вже передбачено фінансування на цей рік. Певна річ, що це не в повному обсязі покриє вимоги та завдання, які ставить держава перед новим агентством. Тому будуть залучатися і європейські донори. Це можуть бути різні джерела фінансування.

— Які плани відновлення зруйнованих об’єктів вже готуються до реалізації в Одеській області. Розуміємо, що агентство новостворене і ще реалізації немає, але, я так розумію, що певні напрацювання є?

— Найголовніше нині для нас — продовжити те, що вже розпочав Укравтодор, бо там є ще чимало об’єктів, які потребують завершення. Це під’їзди до ККП, логістичні, транспорті, військові маршрути, це проєкти з ремонту штучних споруд, їх відновлення. Сьогодні чимало об’єктів по області були зруйновані внаслідок військової агресії.

— Який наймасштабніший проєкт через війну був заморожений в Одеській області?

— На жаль, в Одеській області таких проєктів чимало. Це портові маршрути "Одеса-Миколаїв", "Одеса-порт Одеський", "Одеса-Рені", як єдиний маршрут, який веде до трьох річкових портів і забезпечує реалізацію зернової угоди. Це звичайно міст "Україна-Румунія", якого теж не вистачає і ми бачимо велику скупченість транспорту на трасі "Одеса-Рені". Звичайно, це траса "Київ–Одеса", яка була побудована та відремонтована 20 років тому, а по факту сьогодні потребує капітальних вкладень, аби підтримувати її пропускну спроможність на високому рівні. Також це транспорті розв’язки, які досі недобудовані. І це показник того, як не треба робити. Війна внесла свої корективи, тому всі об’єкти поточного, капітального будівництва та реконструкції призупинені до періоду стабілізації ситуації в країні.

— Із початку війни деякі об’єкти, які почали ремонтувати ще в рамках програми "Велике будівництво" довелося доробити, бо того потребувала ситуація. Зокрема, йдеться про дорогу "Серпневе–Сарата". Розкажіть про реалізацію цього проєкту.

— Ремонтні роботи на цьому об’єкті продовжувалися не в рамках проєктних рішень "Великого будівництва", а в межах експлуатаційного утримання. Це ямковий ремонт. Місцеві жителі неодноразово скаржилися на жахливий стан цієї транспортної артерії. Службі автомобільних доріг вдалося відновити дорожнє покриття цієї траси. Сьогодні поступово на ній починає збільшуватися транспортний потік. І, до речі, цей напрямок є альтернативою виїзду до Молдови, а далі — до Європейського Союзу.

— Які проєкти найближчим часом планує реалізувати нове агентство, аби повернути Бессарабії її економічну привабливість, адже в цьому районі є чимало підприємств, які б могли відновити свою роботу, але для цього необхідна відповідна транспортна інфраструктура?

— У 2011 році було затверджено техніко-економічне обґрунтування (альтернатива дорозі М-15) міжнародної траси із з’єднанням через Дністровський лиман. Це дуже масштабний та фінансово-затратний проєкт. Він передбачає будівництво мосту через лиман з під’їздами, чотирма смугами руху. Він, дійсно, може стати взірцем нових технологій в інфраструктурному плані. Втім, його реалізація можлива в умовах мирного часу та достатнього фінансування. Сьогодні основна ціль — підтримання того, що є, а вже після перемоги будемо будувати нові плани та реалізовувати проєкти.

— Отож, якщо говорити про підтримання в належному стані того, що є. Як вберегти міжнародну трасу "Одеса-Рені" від руйнувань?

— Одна із проблем цієї траси це не тільки перевантаження, але й відсутність місць для відстою в межах цієї дороги. Тому нині першочергове завдання для нас — це будівництво нових майданчиків для великовантажного транспорту. Служба автомобільних доріг сьогодні займається відведенням землі та проєктуванням даних об’єктів. На таких майданчиках водії зможуть зачекати й надалі дістатися до КПП або у порт. Другий проєкт — це розширення окремих ділянок дороги "Одеса-Рені". Це є вимушена міра, бо дорогу ремонтували й будували з розрахунку експлуатації в мирний час. Втім, життя внесло свої корективи і транспортний потік на ній збільшився в кілька разів. Тому у планах розширення найінтенсивніших ділянок руху: це "КПП Одеса-Маяки", "Ізмаїл-Рені", "Кирнички-Ізмаїл". Ремонт цих ділянок будемо презентувати як проєкти вже новому агентству Можливо, вдасться залучили європейських партнерів до їх реалізації.

— Сьогодні вже бачимо працівників САД на дорогах області, які роботи виконують та на яких об’єктах буде реалізовано ямковий ремонт після зими?

— Цього року нам пощастило, зима була теплою та лояльною для нас. Дорожні служби рідко залучалися. Того матеріалу, зокрема, солі та піску виявилося вдосталь ще й залишилося на наступний сезон. Нині дорожники вже виконують ямковий ремонт, наносять розмітку. Головне — підтримати те, що є у проїзному стані. Сьогодні найбільше потребують ремонту такі міжнародні траси, як: "Київ-Одеса", "Одеса-Рені", "Одеса-Миколаїв", "Одеса-Чорноморськ". На них завжди був великий трафік, а із початку дії зернової угоди лише збільшився. Втім попри те, що чимало дорожників сьогодні на передовій захищають країну від агресора, САД, а надалі — Агентство відновлення та розвитку інфраструктури, працюватимуть над розбудовою Одеської області.