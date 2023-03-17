В Одесі може з’явитись сміттєпереробний завод за новітніми японськими технологіями

Між Одесою та Йокогамою підписано меморандум про співпрацю

Мер Одеси Геннадій Труханов зустрівся з Президентом технологічної компанії JFE Engineering Corporation паном Хаджіме Ошіта. Головна мета зустрічі — обговорення питань щодо технічного співробітництва між Одесою та Йокогамою.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У рамках нещодавно укладеного Меморандуму про взаєморозуміння обговорювалися питання будівництва сміттєпереробного заводу в Одесі, системи паркування автотранспорту та інші перспективні напрями співпраці.

"Передовий досвід японських друзів є дуже важливим для нас, ми цінуємо Вашу готовність надавати нам технічну та технологічну допомогу. Разом ми здатні прискорити післявоєнний розвиток Одеси", — наголосив Геннадій Труханов.

Одеська делегація також відвідала низку інфраструктурних об’єктів, зокрема, сміттєспалювальний завод Цурумі та муніципальний центр перероблення мулу. Обговорювалися перспективи впровадження новітніх енерго-ефективних технологій в галузі перероблення відходів в Одесі. Завод Цурумі є одним із чотирьох сміттєспалювальних заводів Йокогами, де щороку спалюється близько 870 тис. тонн відходів.

Робочий візит делегації Одеси до Йокогами

Мер Одеси Геннадій Труханов під час робочого візиту до Йокогами зустрівся з представниками компанії Sansei Corporation. Ця компанія виробляє мобільні контейнери, обладнані медичним устаткуванням, тобто модульні лікарні.

У рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.

Також було вирішено, що туристичний символ Одеси "Якір-серце" передадуть місту-побратиму Йокогамі. Поки мер японського міста отримав мініатюрне зображення символу. Про скандал навколо туристичного символу читайте в матеріалі.