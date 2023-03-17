В Одессе может появиться мусороперерабатывающий завод по новейшим японским технологиям
Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с Президентом технологической компании JFE Engineering Corporation господином Хаджимом Ошитом. Главная цель встречи — обсуждение вопросов технического сотрудничества между Одессой и Йокогамой.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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В рамках недавно заключенного Меморандума о взаимопонимании обсуждались вопросы строительства мусороперерабатывающего завода в Одессе, системы парковки автотранспорта и других перспективных направлений сотрудничества.
"Передовой опыт японских друзей очень важен для нас, мы ценим Вашу готовность оказывать нам техническую и технологическую помощь. Вместе мы способны ускорить послевоенное развитие Одессы", — подчеркнул Геннадий Труханов.
Одесская делегация также посетила ряд инфраструктурных объектов, в частности, мусоросжигательный завод Цуруми и муниципальный центр переработки ила. Обсуждались перспективы внедрения новейших энергоэффективных технологий в области переработки отходов в Одессе. Завод Цуруми является одним из четырех мусоросжигательных заводов Йокогамы, где ежегодно сжигается около 870 тыс. тонн отходов.
Рабочий визит делегации Одессы в Йокогаму
Мэр Одессы Геннадий Труханов во время рабочего визита в Йокогаму встретился с представителями компании Sansei Corporation. Эта компания производит мобильные контейнеры, оборудованные медицинским оборудованием, то есть, модульные больницы.
В рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогаму Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.
Также было решено, что туристический символ Одессы "Якорь-сердце" передадут городу-побратиму Йокогами. Пока мэр японского города получил миниатюрное изображение символа. О скандале вокруг туристического символа читайте в материале.