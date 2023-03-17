В Одесі можуть з’явитись модульні лікарні
Мер Одеси Геннадій Труханов під час робочого візиту до Йокогами зустрівся з представниками компанії Sansei Corporation. Ця компанія виробляє мобільні контейнери, обладнані медичним устаткуванням, тобто модульні лікарні.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Під час зустрічі Труханов детально ознайомився з принципом роботи та функціоналом модульних лікарень, а також медичного обладнання, яким вони комплектуються. Обговорення такого питання є дуже важливим для міста. Одеська делегація розглядає можливість використання модульних лікарень для реагування на надзвичайні ситуації та надання якісної медичної допомоги.
Робочий візит делегації Одеси до Йокогами
У рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.
Також було вирішено, що туристичний символ Одеси "Якір-серце" передадуть місту-побратиму Йокогамі. Поки мер японського міста отримав мініатюрне зображення символу. Про скандал навколо туристичного символу читайте в матеріалі.
Нагадаємо, що ще на початку березня Україна та Японія підписали угоду про надання захисної зброї для ЗСУ. В угоді йшлося про бронежилет, шоломи, медикаменти та інші різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.