В Одессе могут появиться модульные больницы

Их производят в Японии.

Мэр Одессы Геннадий Труханов во время рабочего визита в Йокогаму встретился с представителями компании Sansei Corporation. Эта компания производит мобильные контейнеры, оборудованные медицинским оборудованием, то есть, модульные больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Во время встречи Труханов подробно ознакомился с принципом работы и функционалом модульных больниц, а также комплектующими медицинское оборудование. Обсуждение такого вопроса очень важно для города. Одесская делегация рассматривает возможность использования модульных больниц для реагирования на чрезвычайные ситуации и предоставление качественной медицинской помощи.

Рабочий визит делегации Одессы в Йокогаму

В рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы, Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.

Также было решено, что туристический символ Одессы "Якорь-сердце" передадут городу-побратиму Йокогами. Пока мэр японского города получил миниатюрное изображение символа. О скандале вокруг туристического символа читайте в материале.

Напомним, что еще в начале марта Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении защитного оружия для ВСУ. В соглашении речь шла о бронежилетах, шлемах, медикаментах и других разнообразных орудиях для использования в чрезвычайных ситуациях.