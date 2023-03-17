В Одессе могут появиться модульные больницы
Мэр Одессы Геннадий Труханов во время рабочего визита в Йокогаму встретился с представителями компании Sansei Corporation. Эта компания производит мобильные контейнеры, оборудованные медицинским оборудованием, то есть, модульные больницы.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Во время встречи Труханов подробно ознакомился с принципом работы и функционалом модульных больниц, а также комплектующими медицинское оборудование. Обсуждение такого вопроса очень важно для города. Одесская делегация рассматривает возможность использования модульных больниц для реагирования на чрезвычайные ситуации и предоставление качественной медицинской помощи.
Рабочий визит делегации Одессы в Йокогаму
В рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы, Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.
Также было решено, что туристический символ Одессы "Якорь-сердце" передадут городу-побратиму Йокогами. Пока мэр японского города получил миниатюрное изображение символа. О скандале вокруг туристического символа читайте в материале.
Напомним, что еще в начале марта Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении защитного оружия для ВСУ. В соглашении речь шла о бронежилетах, шлемах, медикаментах и других разнообразных орудиях для использования в чрезвычайных ситуациях.