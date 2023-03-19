АМПУ представила Україну в міжнародному проєкті DIONYSUS

Проєкт розкриває транспортний потенціал Дунаю для всіх країн, що розташовані вздовж річки

Державне підприємство АМПУ представило Україну в міжнародному проєкті Дунайської транснаціональної програми. Мета проєкту — розвиток транспортного потенціалу річки Дунай

Про це повідомляють в АМПУ.

"Мета проєкту — розвиток транспортного потенціалу річки Дунай. У проєкті взяли участь 26 партнерів з Австрії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Молдови, Румунії, Сербії та Словаччини. В основі проєкту — розв’язання регіональних проблем в управлінні портовою інфраструктурою та планування її розвитку задля сталого функціонування транспортно – логістичних ланцюгів річки Дунай", — йдеться у повідомленні.

Проєкт розкриває транспортний потенціал Дунаю для всіх країн, що розташовані вздовж річки. Представники ДП "АМПУ" здійснили комплексний детальний аналіз розвитку транспортних коридорів і внутрішніх водних шляхів української частини Дунайського регіону.

"Проєкт DIONYSUS — це впевнений крок до інтеграції українських портів на Дунаї із загальноєвропейськими транспортними коридорами. Наша держава у цьому проєкті, в особі ДП "АМПУ", під час форс-мажорних обставин, зарекомендувала себе, як надійний партнер, який у повному обсязі відповідно до національного та міжнародного законодавства виконав всі свої зобов’язання, перед міжнародною спільнотою", — прокоментував керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

Нагадаємо, міжнародні організації та бізнес інвестують 44 млн доларів в інфраструктуру транспортування українського зерна.

Фото:GMK center