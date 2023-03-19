АМПУ представила Україну в міжнародному проєкті DIONYSUS
Державне підприємство АМПУ представило Україну в міжнародному проєкті Дунайської транснаціональної програми. Мета проєкту — розвиток транспортного потенціалу річки Дунай
Про це повідомляють в АМПУ.
-
Загибель риб в Австралії через екстремальну спеку викликає побоювання у екологів
-
Стрілянина посеред дня: в Одесі чоловік націлив рушницю на собак
-
Подоляк прокоментував поїздку путіна в окупований Маріуполь
-
Селена Гомес одягла трендовий шкіряний тренч від українського бренду: деталі
-
Терор рф триває: стало відомо, до яких методів вдаються окупанти в Запорізькій області
-
У ДСНС розповіли, чи використовують в Україні гелікоптери Super Puma після трагедії у Броварах
-
Придунайські озера на Одещині наповнюють водою
-
Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області: деталі
-
Путін розповів, чому рф не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році
-
Губернатор Курської області заявив про обстріл та звинуватив Україну
"Мета проєкту — розвиток транспортного потенціалу річки Дунай. У проєкті взяли участь 26 партнерів з Австрії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Молдови, Румунії, Сербії та Словаччини. В основі проєкту — розв’язання регіональних проблем в управлінні портовою інфраструктурою та планування її розвитку задля сталого функціонування транспортно – логістичних ланцюгів річки Дунай", — йдеться у повідомленні.
Проєкт розкриває транспортний потенціал Дунаю для всіх країн, що розташовані вздовж річки. Представники ДП "АМПУ" здійснили комплексний детальний аналіз розвитку транспортних коридорів і внутрішніх водних шляхів української частини Дунайського регіону.
"Проєкт DIONYSUS — це впевнений крок до інтеграції українських портів на Дунаї із загальноєвропейськими транспортними коридорами. Наша держава у цьому проєкті, в особі ДП "АМПУ", під час форс-мажорних обставин, зарекомендувала себе, як надійний партнер, який у повному обсязі відповідно до національного та міжнародного законодавства виконав всі свої зобов’язання, перед міжнародною спільнотою", — прокоментував керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.
Нагадаємо, міжнародні організації та бізнес інвестують 44 млн доларів в інфраструктуру транспортування українського зерна.
Фото:GMK center