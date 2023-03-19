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АМПУ представила Украину в международном проекте DIONYSUS

19 марта 2023 14:27
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
АМПУ представила Украину в международном проекте DIONYSUS
Проект раскрывает транспортный потенциал Дуная для всех стран, расположенных вдоль реки
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Государственное предприятие АМПУ представило Украину в международном проекте Дунайской транснациональной программы. Цель проекта — развитие транспортного потенциала реки Дунай.

Об этом сообщают в АМПУ.

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"Цель проекта — развитие транспортного потенциала реки Дунай. В проекте приняли участие 26 партнеров из Австрии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Молдовы, Румынии, Сербии и Словакии. В основе проекта — решение региональных проблем в управлении портовой инфраструктурой и планирование ее развития ради устойчивого функционирования транспортно – логистических цепей реки Дунай», — говорится в сообщении.

Проект раскрывает транспортный потенциал Дуная для всех стран, расположенных вдоль реки. Представители ГП "АМПУ" провели комплексный детальный анализ развития транспортных коридоров и внутренних водных путей украинской части Дунайского региона.

"Проект "DIONYSUS" — это уверенный шаг к интеграции украинских портов на Дунае с общеевропейскими транспортными коридорами. Наше государство в этом проекте, в лице ГП "АМПУ", во время форс-мажорных обстоятельств зарекомендовало себя как надежный партнер, который в полном объеме в соответствии с национальным и международным законодательством выполнил все свои обязательства, перед международным сообществом ", — прокомментировал руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков.

Напомним, международные организации и бизнес инвестируют 44 млн долларов в инфраструктуру транспортировки украинского зерна.

Фото:GMK center

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