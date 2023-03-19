АМПУ представила Украину в международном проекте DIONYSUS
Государственное предприятие АМПУ представило Украину в международном проекте Дунайской транснациональной программы. Цель проекта — развитие транспортного потенциала реки Дунай.
Об этом сообщают в АМПУ.
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"Цель проекта — развитие транспортного потенциала реки Дунай. В проекте приняли участие 26 партнеров из Австрии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Молдовы, Румынии, Сербии и Словакии. В основе проекта — решение региональных проблем в управлении портовой инфраструктурой и планирование ее развития ради устойчивого функционирования транспортно – логистических цепей реки Дунай», — говорится в сообщении.
Проект раскрывает транспортный потенциал Дуная для всех стран, расположенных вдоль реки. Представители ГП "АМПУ" провели комплексный детальный анализ развития транспортных коридоров и внутренних водных путей украинской части Дунайского региона.
"Проект "DIONYSUS" — это уверенный шаг к интеграции украинских портов на Дунае с общеевропейскими транспортными коридорами. Наше государство в этом проекте, в лице ГП "АМПУ", во время форс-мажорных обстоятельств зарекомендовало себя как надежный партнер, который в полном объеме в соответствии с национальным и международным законодательством выполнил все свои обязательства, перед международным сообществом ", — прокомментировал руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков.
Напомним, международные организации и бизнес инвестируют 44 млн долларов в инфраструктуру транспортировки украинского зерна.
Фото:GMK center