Аукціон з продажу "сухого порту" на Одещині не відбувся: в чому причина

Ціна знизилась вдвічі

Морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" чекає на приватизацію. Всі активи підприємства мають перейти у приватну власність. Сьогодні, мав відбутись аукціон, однак учасники не подали заявки.

Про це повідомив керівник Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

"Чому так могло статись? Та чому не варто порівнювати з продажем порту "Усть-Дунайськ"? На мій погляд, причини ринкові. По-перше, порт на Дунаї — один з небагатьох діючих в повному обсязі наразі в країні. Обʼєкт у Білгород-Дністровську працює зараз як "сухий порт". По-друге, загальна вартість. До ціни, що ви бачите на аукціоні, додайте 20% ПДВ. А у випадку з Білгород-Дністровським портом, додайте погашення боргів (що на кінець року становили близько 100 мільйонів гривень). У будь-якому випадку: різний бізнес був зацікавлений, тож чекаємо на другий аукціон", — зазначив Олександр Славський.

Другий аукціон

Наступні торги з пониженням ціни заплановано на 13 березня. Стартова ціна — знизилась майже вдвічі й замість 187 млн грн тепер становитиме 93,7 млн грн.

Що входить до об'єкта приватизації

Обʼєкт розташований в Одеській області за трьома локаціями:

м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 (морський торговельний порт);

смт Затока, вул. Приморська, 1 (порто-пункт "Бугаз");

смт Затока, бульвар Золотий беріг, 93 (база відпочинку "Прибой").

Має виходи до девʼяти причалів у порту та одного причалу у портопункті. До складу обʼєкту також входять 9 суден, 4 теплотяги, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина транспорту надана в оренду).

Нагадаємо, першим портом що виставили на приватизацію став Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ". Цей порт був завжди збитковий, і лише минулого року на нього звернули увагу через попит потужностей на Дунаї. Це вперше для України, коли цілий порт перейшов у приватну власність. Рішення ухвалили ще два роки тому, але через війну аукціон не проводився.