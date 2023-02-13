Лот оплачено: як проходить перша приватизація порту на Одещині
Сьогодні переможець аукціону з приватизації "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" провів оплату. Фонд держмайна підпише попередню угоду про продаж до 21 лютого.
Про це повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.
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"До 21 лютого покупець має укласти попередній договір купівлі-продажу та після матиме ще 60 робочих днів на укладання нотаріального договору. Це нововведення законодавства, аби покупець міг підготувати документи для нотаріального посвідчення договору. Наприклад, дозвіл від Антимонопольного комітету", — зазначив Славський.
Перша приватизація порту в Україні
Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" пройшов приватизацію. Всі активи підприємства перейдуть у приватну власність. Цей порт був завжди збитковий, і лише минулого року на нього звернули увагу через попит потужностей на Дунаї.
Початкова ціна була у 60 мільйонів гривень, проте вже заявлена максимальна вартість становить понад 200 мільйонів гривень. Новий власник зможе інвестувати кошти й зробити сучасний перевантажувальний центр.
Більше про порт
Усть-Дунайський порт розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря і стикається з Очаківським гирлом Дунаю. Його управління розташоване у місті Вилкове. Порт створили наприкінці 1970-х років, спочатку він обслуговував ліхтерні перевезення, потім переключився на перевалку вантажів з морських суден на річкові.
Нагадаємо, морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" також чекає на приватизацію. Всі активи підприємства перейдуть у приватну власність. Аукціон відбудеться 3 березня на Prozorro.Продажі. Стартова ціна становить 187 мільйонів гривень.