Як проходить перша приватизація порту на Одещині

Порт перейде у приватні руки

Сьогодні переможець аукціону з приватизації "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" провів оплату. Фонд держмайна підпише попередню угоду про продаж до 21 лютого.

Про це повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

"До 21 лютого покупець має укласти попередній договір купівлі-продажу та після матиме ще 60 робочих днів на укладання нотаріального договору. Це нововведення законодавства, аби покупець міг підготувати документи для нотаріального посвідчення договору. Наприклад, дозвіл від Антимонопольного комітету", — зазначив Славський.

Перша приватизація порту в Україні

Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" пройшов приватизацію. Всі активи підприємства перейдуть у приватну власність. Цей порт був завжди збитковий, і лише минулого року на нього звернули увагу через попит потужностей на Дунаї.

Початкова ціна була у 60 мільйонів гривень, проте вже заявлена максимальна вартість становить понад 200 мільйонів гривень. Новий власник зможе інвестувати кошти й зробити сучасний перевантажувальний центр.

Більше про порт

Усть-Дунайський порт розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря і стикається з Очаківським гирлом Дунаю. Його управління розташоване у місті Вилкове. Порт створили наприкінці 1970-х років, спочатку він обслуговував ліхтерні перевезення, потім переключився на перевалку вантажів з морських суден на річкові.

Нагадаємо, морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" також чекає на приватизацію. Всі активи підприємства перейдуть у приватну власність. Аукціон відбудеться 3 березня на Prozorro.Продажі. Стартова ціна становить 187 мільйонів гривень.