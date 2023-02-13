Лот оплачено: как проходит первая приватизация порта в Одесской области
Сегодня победитель аукциона по приватизации "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" произвел оплату. Фонд госимущества подпишет предварительное соглашение о продаже до 21 февраля.
Об этом сообщил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.
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"До 21 февраля покупатель должен заключить предварительный договор купли-продажи и после будет еще 60 рабочих дней на заключение нотариального договора. Это нововведение законодательства, чтобы покупатель мог подготовить документы для нотариального удостоверения договора. Например, разрешение от Антимонопольного комитета", — отметил Славский.
Первая приватизация порта в Украине
Морской торговый порт "Усть-Дунайск" прошел приватизацию. Все активы компании перейдут в частную собственность. Этот порт был всегда убыточен, и только в прошлом году на него обратили внимание из-за спроса мощностей на Дунае.
Начальная цена была 60 миллионов гривен, однако уже заявленная максимальная стоимость составляет более 200 миллионов гривен. Новый владелец сможет инвестировать средства и сделать современный перегрузочный центр.
Больше о порте
Усть-Дунайский порт расположен в южной части Жебрианской бухты Черного моря и сталкивается с Очаковским устьем Дуная. Его управление расположено в городе Вилково. Порт был создан в конце 1970-х годов, сначала он обслуживал фонарные перевозки, затем переключился на перевалку грузов с морских судов на речные.
Напомним, морской торговый порт "Белгород-Днестровский" также ожидает приватизацию. Все активы компании перейдут в частную собственность. Аукцион состоится 3 марта на Prozorro.Продаже. Стартовая цена составляет 187 миллионов гривен.