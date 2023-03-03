Аукцион по продаже "сухого порта" в Одесской области не состоялся: в чем причина

Цена снизилась вдвое

Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" ждет приватизацию. Все активы компании обязаны перейти в частную собственность. Сегодня должен был состояться аукцион, однако участники не подали заявки.

Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

"Почему так могло произойти? Но почему не стоит сравнивать с продажей порта "Усть-Дунайск"? На мой взгляд, причины рыночные. Во-первых, порт на Дунае — один из немногих действующих в полном объеме в стране. Объект в Белгород-Днестровском работает сейчас как "сухой порт". Во-вторых, общая стоимость. К цене, которую вы видите на аукционе, добавьте 20% НДС. А в случае с Белгород-Днестровским портом, добавьте погашение долгов (которые на конец года составляли около 100 миллионов гривен). В любом случае: разный бизнес был заинтересован, поэтому ждем второго аукциона", — отметил Александр Славский.

Второй аукцион

Следующие торги с понижением цены запланированы на 13 марта. Стартовая цена снизилась почти вдвое и вместо 187 млн грн теперь составит 93,7 млн грн.

Входящий в объект приватизации

Объект расположен в Одесской области по трем локациям:

г. Белгород-Днестровский, ул. Шабская, 81 (морской торговый порт);

пгт Затока, ул. Приморская, 1 (порто-пункт "Бугаз");

пгт Залив, бульвар Золотой берег, 93 (база отдыха "Прибой").

Имеет выходы в девять причалов в порту и один причал в портопункте. В состав объекта также входят 9 судов, 4 теплотяги, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть транспорта предоставлена в аренду).

Напомним, первым выставившим на приватизацию портом стал Морской торговый порт "Усть-Дунайск". Этот порт был всегда убыточен, и только в прошлом году на него обратили внимание из-за спроса мощностей на Дунае. Это впервые для Украины, когда порт перешел в частную собственность. Решение приняли еще два года назад, но в результате аукцион не проводился.