Разработка и восстановление разрушенных объектов в Одесской области

В Одесской области формируется региональный филиал Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

В начале января 2023 было создано Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Оно будет отвечать за реализацию проектов восстановления страны. Чтобы избежать хаотичности, все рабочие процессы будут оптимизированы. К реализации проектов обновления присоединятся также иностранные доноры. Что именно планируют строить, восстанавливать и развивать в Одесской области?

Ответы на эти и другие вопросы журналисты Новини.LIVE узнавали у и.о. начальника службы автомобильных дорог в Одесской области Андрея Донченко.

— Знаем, что новое Агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины создается на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог. Почему на основе этих учреждений?

— В предыдущие годы эти агентства себя зарекомендовали как надежные. Они качественно и эффективно выполняют возложенные на них задачи. На базе Укравтодора реализуются две ключевые реформы — антикоррупционная и реформа закупок. Кроме того, вышеупомянутые агентства имеют опыт реализации проектов на средства Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. В частности, речь идет о строительстве международных дорог, которые соединяют Украину с Европейским Союзом. Подобные проекты реализовывались в Киевской, Житомирской и Львовской областях. Построенные объекты отличаются не только масштабностью, но и объемом выполненных работ и финансирования. При реализации таких проектов инвестор прописывает определенные требования. Именно Укравтодор понимает, как выполнить их, чтобы не было никаких сбоев.

— Почему необходимо было создавать новое агентство, эти же задачи восстановления страны могли выполнять те службы и департаменты, которые раньше работали?

— У Укравтодора есть самые мощные представительства в регионах. Именно его команда в 2021 году выпустила первые инфраструктурные евробонды с рекордно низкой ставкой в долларе, что, безусловно, является вопросом доверия и институциональной способности. Сегодня Укравтодор — это балансодержатель дорог общего пользования государственного значения. Мы могли их строить, ремонтировать, планировать и проектировать. Если говорим о новом агентстве, то в его сферу деятельности будут отнесены административные здания, жилые, комплекс из водо-, тепло-, газо-, электрообъектов, мостовые сооружения. Соответственно, агентства инфраструктурных проектов и автомобильных дорог, объединившись, смогут в кратчайшие сроки, благодаря имеющемуся ресурсу (техническому и человеческому) выполнить задачи по восстановлению в результате российской агрессии разрушенных объектов.

— Есть ли уже расчеты, сколько времени будет отводиться на ремонт и восстановление того или иного объекта?

— Такие вопросы будут решаться индивидуально по каждому объекту. Мы понимаем, что в Одесской области есть один крупный разрушенный гражданский объект. Пока идет подготовка документальная и техническая к реализации его восстановления. Конечно, когда будут конкретные задачи, тогда укажут и сроки выполнения работ. Все зависит от финансирования на этот год. Конечно, всех интересует, чтобы это было оперативно, быстро и качественно. Именно поэтому к этому агентству будет приковано особое внимание. Очень большая ответственность на каждом из членов команды.

— Для быстрого и качественного восстановления необходимо организовать команду профессионалов, которые будут иметь полное понимание всех масштабов разрушений, потребность населения, виденье планов развития. По сути, это люди из разных отраслей объединенные общей целью. На сколько сформирована такая команда в Одесской области?

— Реформа в самом государственном агентстве уже состоялась, изменилось название, штатное количество людей, увеличились полномочия. Сегодня происходит процесс набора квалифицированных кадров, вернее отбора, потому что они есть. После того как будет реформирована и служба автомобильных дорог, мы будем увеличивать кадровый потенциал. Он у нас уже есть, потому что с некоторыми из них мы работаем по отдельным договорам.

Новое агентство будет функционировать по Одесской области как региональный филиал. По состоянию на сегодняшний день в Службе автомобильных дорог работает 73 сотрудника. Увеличение штата будет зависеть от многих факторов, в частности от количества объектов для восстановления, которые будут определены приоритетом в нашей области.

— Откуда будет финансирование на восстановление разрушенных объектов? Было ли уже планирование, сколько нужно денег и хватит ли их?

— В государственном бюджете уже предусмотрено финансирование на этот год. Понятно, что это не в полном объеме покроет требования и задачи, которые ставит государство перед новым агентством. Потому будут привлекаться и европейские доноры. Это могут быть разные источники финансирования.

— Какие планы восстановления разрушенных объектов уже готовятся к реализации в Одесской области? Понимаем, что агентство только создано и еще реализации нет, но, я так понимаю, что определенные наработки есть?

— Самое главное сейчас для нас — продолжить то, что уже начал Укравтодор, потому что там есть еще немало объектов, которые нуждаются в завершении. Это подъезды к ККП, логистические, транспортные, военные маршруты, это проекты по ремонту искусственных сооружений, их восстановление. Сегодня многие объекты по области были разрушены в результате военной агрессии.

— Какой самый масштабный проект из-за войны был заморожен в Одесской области?

— К сожалению, в Одесской области таких проектов немало. Это портовые маршруты "Одесса-Николаев", "Одесса-порт Одесский", "Одесса-Рени", как единственный маршрут, который ведет к трем речным портам и обеспечивает реализацию зернового соглашения. Это, конечно, мост "Украина-Румыния", которого тоже не хватает и мы видим большое скопление транспорта на трассе "Одесса-Рени". Конечно, это трасса "Киев-Одесса", которая была построена и отремонтирована 20 лет назад, а по факту сегодня нуждается в капитальных вложениях, чтобы поддерживать ее пропускную способность на высоком уровне. Также это транспортные развязки, которые до сих пор не достроены. И это показатель того, как не нужно делать. Война внесла свои коррективы, потому все объекты текущего, капитального строительства и реконструкции приостановлены до периода стабилизации ситуации в стране.

— С начала войны некоторые объекты, которые начали ремонтировать еще в рамках программы "Большая стройка", пришлось доделать, потому что в этом была необходимость. Речь, в частности, идет о дороге "Серпневое-Сарата". Расскажите о реализации этого проекта.

— Ремонтные работы на этом объекте продолжались не в рамках проектных решений "Большого строительства", а в пределах эксплуатационного содержания. Это ямочный ремонт. Местные жители неоднократно жаловались на ужасающее состояние этой транспортной артерии. Службе автомобильных дорог удалось восстановить дорожное покрытие трассы. Сегодня постепенно на ней начинает увеличиваться транспортный поток. И, кстати, это направление является альтернативой выезда в Молдову, а дальше в Европейский Союз.

— Какие проекты в ближайшее время планирует реализовать новое агентство, чтобы вернуть Бессарабии ее экономическую привлекательность, ведь в этом районе есть немало предприятий, которые могли бы возобновить свою работу, но для этого необходима соответствующая транспортная инфраструктура?

— В 2011 году было утверждено технико-экономическое обоснование (альтернатива на дороге М-15) международной трассы с соединением через Днестровский лиман. Это очень масштабный и финансово затратный проект. Он предполагает строительство моста через лиман с подъездами, четырьмя полосами движения. Он действительно может стать образцом новых технологий в инфраструктурном плане. Впрочем, его реализация возможна в условиях мирного времени и достаточного финансирования. Сегодня основная цель — поддержание того, что есть, а после победы будем строить новые планы и реализовывать проекты.

— Если говорить о поддержании в надлежащем состоянии того, что есть. Как уберечь международную трассу "Одесса-Рени" от разрушений?

— Одна из проблем этой трассы — это не только перегрузка, но и отсутствие мест для отстоя в пределах этой дороги. Поэтому сейчас первоочередной задачей для нас является строительство новых площадок для большегрузного транспорта. Служба автомобильных дорог сегодня занимается отводом земли и проектированием данных объектов. На таких площадках водители смогут переждать пробки и дальше добраться до КПП или в порт. Второй проект — это расширение отдельных участков дороги "Одесса-Рени". Это вынужденная мера, потому что дорогу ремонтировали и строили из расчета эксплуатации в мирное время. Впрочем, жизнь внесла свои коррективы и транспортный поток на ней увеличился в несколько раз. Поэтому в планах расширения интенсивных участков движения: это "КПП Одесса-Маяки", "Измаил-Рени", "Кирнички-Измаил". Ремонт этих участков будем презентовать как проекты уже новому агентству. Возможно, удастся привлечь европейских партнеров к их реализации.

— Сегодня уже видим работников САД на дорогах области, какие работы выполняют и на каких объектах будет реализован ямочный ремонт после зимы?

— В этом году нам повезло, зима была теплой и лояльной для нас. Дорожные службы редко привлекались. Того материала, в частности, соли и песка оказалось достаточно еще и осталось на следующий сезон. В настоящее время дорожники уже выполняют ямочный ремонт, наносят разметку. Главное — поддержать то, что есть в проездном состоянии. Сегодня больше всего нуждаются в ремонте такие международные трассы, как: "Киев-Одесса", "Одесса-Рени", "Одесса-Николаев", "Одесса-Черноморск". На них всегда был большой трафик, а с начала действия зернового соглашения только увеличился. Впрочем, несмотря на то, что многие дорожники сегодня на передовой защищают страну от агрессора, САД, а в дальнейшем — Агентство восстановления и развития инфраструктуры, будут работать над развитием Одесской области.