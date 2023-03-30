Одесситам сообщили, где не следует сегодня парковать авто

В городе продолжаются ремонтные работы

Сегодня, 30 марта, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. Так что лучше заранее спланировать свой маршрут, ведь на некоторых улицах из-за ремонта могут быть пробки.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Академика Сахарова — очищение дождеприемников и промывка рукавов;

Хаджибейская дорога — очищение канавы;

ул. Ядова, 61Б — установка антивандального люка;

ул. Парковая/ул. Грушевского — ремонт дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.

Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

Также дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.