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Одесситам сообщили, где не следует сегодня парковать авто

30 марта 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В городе продолжаются ремонтные работы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 30 марта, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. Так что лучше заранее спланировать свой маршрут, ведь на некоторых улицах из-за ремонта могут быть пробки.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Академика Сахарова — очищение дождеприемников и промывка рукавов;
  • Хаджибейская дорога — очищение канавы;
  • ул. Ядова, 61Б — установка антивандального люка;
  • ул. Парковая/ул. Грушевского — ремонт дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.

Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

Также дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.

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