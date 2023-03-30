Одесситам сообщили, где не следует сегодня парковать авто
Сегодня, 30 марта, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. Так что лучше заранее спланировать свой маршрут, ведь на некоторых улицах из-за ремонта могут быть пробки.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Академика Сахарова — очищение дождеприемников и промывка рукавов;
- Хаджибейская дорога — очищение канавы;
- ул. Ядова, 61Б — установка антивандального люка;
- ул. Парковая/ул. Грушевского — ремонт дождеприемников.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.
Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.
Также дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.