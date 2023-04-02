В двух районах Одесщины на эксплуатационное содержание дорог предусмотрели полмиллиарда гривен

Подрядчик будет отвечать за содержание 200 участков местных дорог

Государственное предприятие "Служба местных автомобильных дорог" объявило два тендера для избрания подрядчиков на эксплуатационное содержание дорог общего пользования местного значения. Речь идет о Раздельнянском и Белгород-Днестровском районах.

Об этом говорится в системе электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

В Раздельнянском районе планируется искать подрядчика 107 участков дорог областного и районного значения, а в Белгород-Днестровском — 84 участков.

В первом случае ожидаемая стоимость закупки — 267 миллионов 525,7 тысячи гривен, а во втором — 262 миллиона 6,6 тысячи гривен. Так что общая ожидаемая стоимость закупки превышает пол миллиарда гривен.

Работники компаний-победителей должны будут:

Очищать водоотводные канавы от грязи и мусора, в том числе и вручную.

Устранить повреждения, разрушения и деформации покрытия дорог.

Удерживать и ремонтировать технические средства организации дорожного движения, то есть металлическое барьерное ограждение.

Очищать от пыли и грязи всех дорожных знаков, кроме информационно-указательных.

Красить опоры дорожных знаков стальных, диаметром.

Удерживайте дорогу зимой.

Оба аукциона состоятся 11 апреля.

Напомним, в рамках эксплуатационного содержания дорог Одесской области продолжаются работы по ликвидации ям и деформаций дорожного полотна. Ухудшение состояния дорог возникло в результате осенне-зимнего периода и увеличения интенсивности движения на автодорогах.