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В двух районах Одесчины на эксплуатационное содержание дорог предусмотрели полмиллиарда гривен

2 апреля 2023 16:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В двух районах Одесщины на эксплуатационное содержание дорог предусмотрели полмиллиарда гривен
Подрядчик будет отвечать за содержание 200 участков местных дорог
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Государственное предприятие "Служба местных автомобильных дорог" объявило два тендера для избрания подрядчиков на эксплуатационное содержание дорог общего пользования местного значения. Речь идет о Раздельнянском и Белгород-Днестровском районах.

Об этом говорится в системе электронных закупок Prozorro.

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В Раздельнянском районе планируется искать подрядчика 107 участков дорог областного и районного значения, а в Белгород-Днестровском — 84 участков.

В первом случае ожидаемая стоимость закупки — 267 миллионов 525,7 тысячи гривен, а во втором — 262 миллиона 6,6 тысячи гривен. Так что общая ожидаемая стоимость закупки превышает пол миллиарда гривен.

Работники компаний-победителей должны будут:

  • Очищать водоотводные канавы от грязи и мусора, в том числе и вручную.
  • Устранить повреждения, разрушения и деформации покрытия дорог.
  • Удерживать и ремонтировать технические средства организации дорожного движения, то есть металлическое барьерное ограждение.
  • Очищать от пыли и грязи всех дорожных знаков, кроме информационно-указательных.
  • Красить опоры дорожных знаков стальных, диаметром.
  • Удерживайте дорогу зимой.

Оба аукциона состоятся 11 апреля.

Напомним, в рамках эксплуатационного содержания дорог Одесской области продолжаются работы по ликвидации ям и деформаций дорожного полотна. Ухудшение состояния дорог возникло в результате осенне-зимнего периода и увеличения интенсивности движения на автодорогах.

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