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К сведению водителей: где одесские коммунальщики проводят ремонт на дорогах

3 апреля 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
одесские коммунальщики производят ремонт на дорогах
Некоторые улицы города придется объезжать
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" будут выполнять ремонтные работы на дорогах города. Водителей просят обходить аварийные участки.

Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Одесского городского совета.

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Работа по благоустройству и ремонту запланирована на следующих улицах:

  • ул. К. Казачества
  • ул. Ат. Головатого
  • ул. Базарная
  • ул. С. Рихтера
  • просп. Александровский
  • ул. Ю. Олеши
  • ул. Б. Хмельницкого — очищение дождеприемников и промывка рукавов.

В коммунальном предприятии просят водителей не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников, а также в непосредственной близости от них. Это усложняет работу спецтехники.

Отметим, что государственное предприятие "Служба автомобильных дорог" объявило два тендера для избрания подрядчиков на эксплуатационное содержание дорог общего пользования местного значения. Речь идет о Раздельнянском и Белгород-Днестровском районах.

Напомним, в Одессе должны появиться дополнительные парковки.

Сколько стоит парковка

За час парковки нужно заплатить 20 гривен. На парковочных знаках также информируют о том, что бесплатно оставить автомобиль можно с 18:00 до 09:00.

Диджитализация парковки должна вытеснить с одесских дорог людей в ярких жилетах, взимающих деньги с автомобилистов. Контроль соблюдения правил ложится на парковочных инспекторов. Все деньги, собранные с этих парковок, будут поступать в городской бюджет.

Сервис имеет интерфейс, который можно настроить для получения данных о состоянии парковки: адрес, государственный номерной знак транспорта и время парковки. Система позволит онлайн контролировать оплату услуг и соблюдение правил дорожного движения.

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